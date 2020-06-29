Бурков забил первую сваю на месте нового детсада в Омской области

"Поддержка социальных объектов нашим акционерным обществом - добрая традиция, которая повелась очень давно... Нужно всегда надеяться на лучшее и стараться делать как можно больше добрых дел. И сегодня мы как раз подводим первый итог той хорошей работы, которую задумали с губернатором Александром Бурковым, когда подписали соглашение. Аграрный бизнес готов к такому сотрудничеству", - подчеркнул генеральный директор ЗАО "Иртышское" Анатолий Беззубцев.