Бурков забил первую сваю на месте нового детсада в Омской области

ОМСК, 29 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник дал старт строительству нового детсада в посёлке Иртышский Омского района и забил первую сваю на стройплощадке, оставив автограф, сообщили журналистам в пресс-службе правительства.
Сегодня, 29 июня, Бурков побывал на площадке будущего детсада на 140 мест в посёлке Иртышский. Это первый детский сад из десяти, запланированных на этот год. Ранее сообщалось, что в Омской области до 2022 года на строительство и приобретение зданий под детские сады из федерального и областного бюджетов выделят 1,795 миллиарда рублей в рамках национального проекта "Демография". Соинвестором стройки первого из десяти детсадов выступает частное предприятие - Иртышская птицефабрика.
Губернатор Александр Бурков и директор птицефабрики Иртышская Анатолий Беззубцев дали старт строительству детского сада, в основание которого была забита первая из 253 свай. Глава региона оставил на свае автограф и надпись-напутствие "На счастье детям!".
"Генеральный директор птицефабрики Анатолий Беззубцев выразил желание помочь в возведении детского сада. Коллектив предприятия со своим руководителем многое делают для посёлка Иртышское, соседних поселений с точки зрения социальной поддержки спорта, образования. Этот детский сад - пилотный проект и реальный пример социально-ориентированного бизнеса", - отметил Бурков.
Губернатор добавил, что считает показательным пример акционерного общества, деятельность которого ориентирована не только на извлечение прибыли, но и достижение конкретного социального эффекта. Птицефабрика взяла на себя четверть финансовых затрат на строительство и оснащение нового детсада. Строительно-монтажные работы по госконтракту, заключенному 25 июня по результатам электронного аукциона, выполнит компания "Лидер". Срок окончания строительства по контракту - 21 декабря текущего года. Поселение разрастается, мест в действующем детском саду катастрофически не хватает, поэтому открытия нового учреждения в посёлке ждут с нетерпением.
"Поддержка социальных объектов нашим акционерным обществом - добрая традиция, которая повелась очень давно... Нужно всегда надеяться на лучшее и стараться делать как можно больше добрых дел. И сегодня мы как раз подводим первый итог той хорошей работы, которую задумали с губернатором Александром Бурковым, когда подписали соглашение. Аграрный бизнес готов к такому сотрудничеству", - подчеркнул генеральный директор ЗАО "Иртышское" Анатолий Беззубцев.