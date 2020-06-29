В ОБСЕ отметили ксенофобскую предвыборную риторику Дуды

ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отметило ксенофобскую риторику действующего президента Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отметило ксенофобскую риторику действующего президента Польши Анджея Дуды во время предвыборной кампании.

Рафал Тшасковский. В воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов. После обработки почти 100% бюллетеней с большим отрывом от конкурентов во второй тур выходят Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы

По мнению наблюдателей БДИПЧ , избирательная кампания "характеризовалась нетерпимой риторикой", а общественное телевидение "не выполнило свою обязанность обеспечить сбалансированное и беспристрастное освещение".

"В преддверии выборов общественный вещатель стал инструментом кампании для действующего президента, в то время как некоторые репортажи имели явные ксенофобские и антисемитские оттенки", - говорится в промежуточном отчете миссии БДИПЧ.

"Понятно, что эмоции накаляются, но нетерпимость или предвзятость СМИ никогда не могут быть частью действительно динамичной демократии", - отметили наблюдатели.

БДИПЧ отмечает, что избирательная кампания "характеризовалась негативной риторикой ведущих кандидатов, что еще более обострило и без того конфронтационную атмосферу". "Подстрекательский язык действующего президента и его кампании был порой ксенофобским и гомофобным", - говорится в отчете.