https://ria.ru/20200629/1573640635.html
В ОБСЕ отметили ксенофобскую предвыборную риторику Дуды
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отметило ксенофобскую риторику действующего президента Польши Анджея Дуды во время предвыборной... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:12
2020-06-29T17:12
рафал тшасковски
анджей дуда
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
польша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафал тшасковски, анджей дуда, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, польша, в мире
ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости.
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отметило ксенофобскую риторику действующего президента Польши
Анджея Дуды
во время предвыборной кампании.
В воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов. После обработки почти 100% бюллетеней с большим отрывом от конкурентов во второй тур выходят Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский
.
По мнению наблюдателей БДИПЧ
, избирательная кампания "характеризовалась нетерпимой риторикой", а общественное телевидение "не выполнило свою обязанность обеспечить сбалансированное и беспристрастное освещение".
"В преддверии выборов общественный вещатель стал инструментом кампании для действующего президента, в то время как некоторые репортажи имели явные ксенофобские и антисемитские оттенки", - говорится в промежуточном отчете миссии БДИПЧ.
"Понятно, что эмоции накаляются, но нетерпимость или предвзятость СМИ никогда не могут быть частью действительно динамичной демократии", - отметили наблюдатели.
БДИПЧ отмечает, что избирательная кампания "характеризовалась негативной риторикой ведущих кандидатов, что еще более обострило и без того конфронтационную атмосферу". "Подстрекательский язык действующего президента и его кампании был порой ксенофобским и гомофобным", - говорится в отчете.
Также БДИПЧ отмечает, что законодательство, которое позволило провести выборы в ситуации пандемии коронавируса, "было принято на скорую руку и без адекватных публичных дебатов", что противоречит обязательствам, взятым всеми странами региона ОБСЕ. По мнению наблюдателей, внесенные в законодательство изменения "повлияли на регистрацию кандидатов, агитацию и финансирование избирательных кампаний, методы голосования и разрешение избирательных споров".