Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573640635.html
В ОБСЕ отметили ксенофобскую предвыборную риторику Дуды
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отметило ксенофобскую риторику действующего президента Польши Анджея Дуды во время предвыборной... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:12
рафал тшасковски
анджей дуда
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564267846_0:233:2647:1722_1400x0_80_0_0_b4aaf6e5ff2e9e2511c20df188c000b7.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200626/1573519291.html
https://ria.ru/20200628/1573597442.html
1
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564267846_0:233:2647:1722_1400x0_80_0_0_b4aaf6e5ff2e9e2511c20df188c000b7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564267846_0:0:2647:1986_1400x0_80_0_0_0d12775a74db3c87e30422b364a732b8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564267846_523:0:2571:2048_1400x0_80_0_0_be4722a151f904211aca7ccda8c0cad3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рафал тшасковски, анджей дуда, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, польша, в мире

В ОБСЕ отметили ксенофобскую предвыборную риторику Дуды

17:12 29.06.2020
1161
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
© AP Photo / Czarek Sokolowski
ВАРШАВА, 29 июн – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отметило ксенофобскую риторику действующего президента Польши Анджея Дуды во время предвыборной кампании.
В воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов. После обработки почти 100% бюллетеней с большим отрывом от конкурентов во второй тур выходят Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
По мнению наблюдателей БДИПЧ, избирательная кампания "характеризовалась нетерпимой риторикой", а общественное телевидение "не выполнило свою обязанность обеспечить сбалансированное и беспристрастное освещение".
"В преддверии выборов общественный вещатель стал инструментом кампании для действующего президента, в то время как некоторые репортажи имели явные ксенофобские и антисемитские оттенки", - говорится в промежуточном отчете миссии БДИПЧ.
Представитель оппозиционного блока Гражданская платформа и Новочестная Рафал Тшасковский на местных выборах в Варшаве, Польша
26 июня, 15:20
"Как будущий президент". Соперник Дуды назвал Россию великой нацией
"Понятно, что эмоции накаляются, но нетерпимость или предвзятость СМИ никогда не могут быть частью действительно динамичной демократии", - отметили наблюдатели.
БДИПЧ отмечает, что избирательная кампания "характеризовалась негативной риторикой ведущих кандидатов, что еще более обострило и без того конфронтационную атмосферу". "Подстрекательский язык действующего президента и его кампании был порой ксенофобским и гомофобным", - говорится в отчете.
Также БДИПЧ отмечает, что законодательство, которое позволило провести выборы в ситуации пандемии коронавируса, "было принято на скорую руку и без адекватных публичных дебатов", что противоречит обязательствам, взятым всеми странами региона ОБСЕ. По мнению наблюдателей, внесенные в законодательство изменения "повлияли на регистрацию кандидатов, агитацию и финансирование избирательных кампаний, методы голосования и разрешение избирательных споров".
:Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
28 июня, 22:10
Во второй тур выборов президента Польши вышли Дуда и Тшасковский
12261101
Обсудить 1
Рафал ТшасковскиАнджей ДудаОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человекаПольшаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Эксперт оценил запрос Ирана на розыск Трампа из-за убийства Сулеймани
Работа нефтяных станков-качалок
СМИ сообщили о планах Китая создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Пелоси не исключила мер против России после статьи о "сговоре" с талибами
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Эксперт объяснил слова Лукашенко о "столице родины" во время парада
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Топливные пистолеты на автозаправочной станции
Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд
Наручники
Жителя Чечни осудили за расстрел военных на рынке в Урус-Мартане
Члены Талибана во время передачи оружия
В Белом доме прокомментировали сообщения о "сговоре" России с талибами
Сотрудники правоохранительных органов США
В Сиэтле у "автономной зоны" произошла стрельба
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер рассказал о влиянии пандемии коронавируса на демократию
Мороженое в рожке
Суд подтвердил отказ производителю мороженого в иске к Первому каналу
Томас Вудро Вильсон
Трамп оценил решение Принстона убрать имя Вильсона из названия факультета
Дамаск, Сирия
В США прокомментировали выход России из механизма деконфликтинга в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Лента новостейМолния