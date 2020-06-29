Эксперт оценил запрос Ирана на розыск Трампа из-за убийства Сулеймани

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. У запроса Ирана на розыск президента США У запроса Ирана на розыск президента США Дональда Трампа из-за убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани нет перспектив, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин

Ранее сообщалось, что судебные власти Ирана требуют от Интерпола объявить в международный розыск более 30 человек, "участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран", в том числе Трамп. В штаб-квартире организации в Лионе РИА Новости сообщили, что внутренние правила Интерпола не позволяют международной организации рассмотреть запрос судебных властей Ирана на розыск Трампа.

"Тут есть две вещи. Действующие высшие должностные лица государств как правило в списки Интерпола не включаются, потому что это грозит осложнениями с этим странами. США являются участником Интерпола. Второе ограничение - что касается обвинений в терроризме, это одно из наиболее опасных преступлений, на которое Интерпол реагирует, но они всегда внимательно изучают, нет ли там какой-то политической подоплеки. С учетом того, что здесь политикой очень сильно пахнет, они могут на этом основании не исполнить эту просьбу", - сказал Капустин РИА Новости.

Согласно международному праву, высшие должностные лица стран пользуются иммунитетом от судебного преследования до тех пор, пока они исполняют свои обязанности, напомнил Капустин. Если указанные лица скрывали нападение, "то это типичная спецоперация, хотя поскольку речь идет об официальных лицах, то это, бесспорно, являлось вызывающим актом", пояснил эксперт.

"Если иранский суд квалифицирует его как террористический, то, может быть, лица, участвовавшие в планировании, могут привлекаться к суду по уголовному законодательству Ирана", - полагает Капустин.

Однако перспектив для международного развития этой ситуации мало, уверен он. "Перспектив достаточно мало, потому что США , несмотря на то, что Трампа многие не любят, очень жестко придерживаются линии - никому не выдавать своих лиц, которые в чем-либо обвиняются, за рубеж. Маловероятно, что американцы когда-либо Трампа выдадут... Это (требование Ирана - ред.) скорее жест того, что справедливость в любом случае должна торжествовать, а если не хватает норм права, то хотя бы напомнить тем, кто совершает такие поступки, что это не только аморально, но и противоправно", - подчеркнул он.