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Перепись населения России пройдет в апреле 2021 года
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, но работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:09
россия
всероссийская перепись населения (2020)
павел малков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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353
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россия, всероссийская перепись населения (2020), павел малков, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Перепись населения России пройдет в апреле 2021 года

17:09 29.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения
Всероссийская перепись населения
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Всероссийская перепись населения. Архивное фото
ИВАНОВО, 29 июн – РИА Новости. Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года, но работать с труднодоступными территориями страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года, заявил РИА Новости глава Росстата Павел Малков.
"Перепись планировалась в октябре 2020 года. В связи с распространением эпидемии коронавирусной инфекции было принято решение перенести на апрель 2021 года. В апреле 2021 года пройдет основная часть. Перепись в труднодоступных местах начнется в октябре 2020 года", - заявил Малков.
По его словам, время показало, что это было "абсолютно обоснованное решение".
"Наш основной приоритет – здоровье граждан", - подчеркнул Малков.
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Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.
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РоссияВсероссийская перепись населения (2020)Павел МалковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
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