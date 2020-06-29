Перепись населения России пройдет в апреле 2021 года

"Перепись планировалась в октябре 2020 года. В связи с распространением эпидемии коронавирусной инфекции было принято решение перенести на апрель 2021 года. В апреле 2021 года пройдет основная часть. Перепись в труднодоступных местах начнется в октябре 2020 года", - заявил Малков.

По его словам, время показало, что это было "абсолютно обоснованное решение".

Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.