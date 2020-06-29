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В Абхазии предложили продлить закрытие границы с Россией до 15 июля
Член координационного штаба по защите населения от коронавируса в Абхазии, депутат парламента республики Алхас Джинджолия предложил продлить закрытие границы с... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:02
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353
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В Абхазии предложили продлить закрытие границы с Россией до 15 июля

17:02 29.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСухуми
Сухуми
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СУХУМ, 29 июн - РИА Новости. Член координационного штаба по защите населения от коронавируса в Абхазии, депутат парламента республики Алхас Джинджолия предложил продлить закрытие границы с Россией до 15 июля из-за угрозы распространения COVID-19, передает корреспондент РИА Новости с заседания штаба.
"Предлагаю отложить открытие границы до 15 июля", - заявил он.
В свою очередь, замглавы администрации президента Абхазии Джансух Нанба предложил следить за эпидемиологической ситуацией в Краснодарском крае и ближе к 10 июля сделать определенные выводы о том, стоит ли открывать границу.
"К 10 июля можно будет делать определенные выводы о том, повлекли ли те послабления в Краснодарском крае к серьезным негативным последствиям. Если же весь этот период пройдет без серьезных вспышек очагов инфекции, то мы уже начнем прорабатывать возможность реализации тех мер по безопасности открытия определенных туристических объектов и рассматривать возможность заезда граждан с туристическими целями с определенными условиями", - утверждает он.
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Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 1 июля. С 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение, а в приграничных Галском и Гагрском районах - комендантский час. С 15 мая в республике разрешили движение междугороднего транспорта, заработали заведения общепита. С 15 июня разрешено проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Снят запрет на проведение туристской и экскурсионной деятельности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 38, выздоровевших - 33. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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