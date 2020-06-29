В Абхазии предложили продлить закрытие границы с Россией до 15 июля

"К 10 июля можно будет делать определенные выводы о том, повлекли ли те послабления в Краснодарском крае к серьезным негативным последствиям. Если же весь этот период пройдет без серьезных вспышек очагов инфекции, то мы уже начнем прорабатывать возможность реализации тех мер по безопасности открытия определенных туристических объектов и рассматривать возможность заезда граждан с туристическими целями с определенными условиями", - утверждает он.