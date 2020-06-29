Жителя Чечни осудили за расстрел военных на рынке в Урус-Мартане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, застрелившего трех военнослужащих, а потом вступившего в банду, сообщил журналистам представитель суда.

По данным следствия, 8 октября 2000 года Бекмурзаев приехал на автомобильный рынок города Урус-Мартан , где увидел троих военнослужащих, один из которых был сотрудником ФСБ . Как установили правоохранители, Бекмурзаев подошел к военным и всех троих застрелил в упор из пистолета, а потом похитил их оружие. Впоследствии он отдал два автомата и боеприпасы другому человеку.

Кроме того, как сообщили в суде, в начале 2001 года Бекмурзаев вступил в банду, занимавшуюся нападениями на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих федеральных сил, и был ее участником до ноября 2001 года.

Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статьям о приобретении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, хищении оружия и боеприпасов, а также бандитизме. Коллегия присяжных заседателей 18 июня вынесла по делу обвинительный вердикт.