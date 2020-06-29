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Жителя Чечни осудили за расстрел военных на рынке в Урус-Мартане
Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, застрелившего трех военнослужащих, а потом вступившего в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:00
чеченская республика (чечня)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
урус-мартан
происшествия
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https://ria.ru/20200619/1573163134.html
Не понятно - убил военных, тем более сотрудника ФСБ - и всего 18 лет за 3 жизни?
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4
урус-мартан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/105520/27/1055202767_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_f4f383bc716cfe7c5b4e75b0461792bc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чеченская республика (чечня), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), урус-мартан, происшествия

Жителя Чечни осудили за расстрел военных на рынке в Урус-Мартане

17:00 29.06.2020
8819
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, застрелившего трех военнослужащих, а потом вступившего в банду, сообщил журналистам представитель суда.
По данным следствия, 8 октября 2000 года Бекмурзаев приехал на автомобильный рынок города Урус-Мартан, где увидел троих военнослужащих, один из которых был сотрудником ФСБ. Как установили правоохранители, Бекмурзаев подошел к военным и всех троих застрелил в упор из пистолета, а потом похитил их оружие. Впоследствии он отдал два автомата и боеприпасы другому человеку.
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Кроме того, как сообщили в суде, в начале 2001 года Бекмурзаев вступил в банду, занимавшуюся нападениями на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих федеральных сил, и был ее участником до ноября 2001 года.
Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статьям о приобретении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, хищении оружия и боеприпасов, а также бандитизме. Коллегия присяжных заседателей 18 июня вынесла по делу обвинительный вердикт.
"В соответствии с приговором суда Бекмурзаев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме", - сказал представитель суда.
6901169
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Чеченская республика (Чечня)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Урус-МартанПроисшествия
Популярные комментарии
Не понятно - убил военных, тем более сотрудника ФСБ - и всего 18 лет за 3 жизни?
29 июня, 17:09
ggal.1957
1000000
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