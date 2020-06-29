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Суд отказался заключать в СИЗО экс-помощника главы Россельхознадзора
Пресненский суд Москвы в понедельник ограничился домашним арестом бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова по уголовному делу о... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:06
дмитрий натаров
кирилл бельский
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
москва
происшествия
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РИА Новости
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дмитрий натаров, кирилл бельский, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), москва, происшествия

Суд отказался заключать в СИЗО экс-помощника главы Россельхознадзора

16:59 29.06.2020 (обновлено: 17:06 29.06.2020)
2009
© Фото : РоссельхознадзорДмитрий Натаров
Дмитрий Натаров
© Фото : Россельхознадзор
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник ограничился домашним арестом бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова по уголовному делу о педофилии, сообщил РИА Новости адвокат Натарова Кирилл Бельский.
Следствие между тем выступало за заключение бывшего чиновника СИЗО, однако суд, по словам Бельского, "избрал домашний арест".
Помимо развратных действий с девочкой-подростком, Натарову вменяется взяточничество. Ему грозит длительный срок в колонии.
Что касается обвинения в педофилии, как заявляет защита девочки, Дмитрий Натаров был другом ее семьи и якобы начал посылать ей "непристойные сообщения" еще четыре года назад, когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждает адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.
Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак
27 апреля, 17:18
ЕР попросила Патрушева уволить помощника главы Россельхознадзора Натарова
После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.
Обвинение в коррупции основано на показаниях владельца крупной компании по производству зерна (отца девочки-подростка из другого эпизода), заявившего, что он десять лет ежемесячно платит Натарову взятки за покровительство. Однако в заседании в субботу он не смог представить доказательства, так как он, по собственным словам, не помнит, с какого из своих счетов переводил деньги.
Из-за этого судья отложил заседание до понедельника, однако, по словам Бельского, сегодня на заседание бизнесмен не пришел и доказательства не представил.
Заседания проходят в закрытом от публики режиме из-за того, что дело касается сексуального насилия.
Автомобиль Следственного комитета РФ
27 апреля, 18:50
СК возбудил дело против экс-помощника главы Россельхознадзора
0000830
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Дмитрий НатаровКирилл БельскийФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)МоскваПроисшествия
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