Суд отказался заключать в СИЗО экс-помощника главы Россельхознадзора

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресненский суд Пресненский суд Москвы в понедельник ограничился домашним арестом бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова по уголовному делу о педофилии, сообщил РИА Новости адвокат Натарова Кирилл Бельский.

Следствие между тем выступало за заключение бывшего чиновника СИЗО, однако суд, по словам Бельского , "избрал домашний арест".

Помимо развратных действий с девочкой-подростком, Натарову вменяется взяточничество. Ему грозит длительный срок в колонии.

Что касается обвинения в педофилии, как заявляет защита девочки, Дмитрий Натаров был другом ее семьи и якобы начал посылать ей "непристойные сообщения" еще четыре года назад, когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждает адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.

После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.

Обвинение в коррупции основано на показаниях владельца крупной компании по производству зерна (отца девочки-подростка из другого эпизода), заявившего, что он десять лет ежемесячно платит Натарову взятки за покровительство. Однако в заседании в субботу он не смог представить доказательства, так как он, по собственным словам, не помнит, с какого из своих счетов переводил деньги.

Из-за этого судья отложил заседание до понедельника, однако, по словам Бельского, сегодня на заседание бизнесмен не пришел и доказательства не представил.