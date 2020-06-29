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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573639855.html
В ОП рассказали о фейках о голосовании по поправкам в Конституцию
Общее число фейковых сообщений о голосовании по поправкам в конституцию превысило пять тысяч, сообщил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:59
голосование по поправкам в конституцию
россия
александр малькевич
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, александр малькевич, москва, нижегородская область, общество

В ОП рассказали о фейках о голосовании по поправкам в Конституцию

16:59 29.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Общее число фейковых сообщений о голосовании по поправкам в конституцию превысило пять тысяч, сообщил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Огромная группа фейков идет через социальные сети, связанных как раз с тем, как проходит голосование. Эти фейки я бы разделил на две группы: фейки федерального масштаба, которые гуляют по всей стране, и локальные, региональные истории. Именно поэтому общее число фейков сейчас давно перевалило за пять тысяч, потому что... фейкометы атакуют небольшие населенные пункты в удаленных субъектах Российской Федерации, чтобы сложнее было оперативно проверить", - рассказал Малькевич в ходе презентации видеопроекта "ФейкКонтроль".
Активнее всего, по словам Малькевича, фейки создают "Открытая Россия", "Штаб Навального" и "Голос".
"Мы фиксируем рост подобных сообщений. Думаю, что завтра их станет еще больше. И, конечно, первого числа, непосредственно в ключевой день, в заключительный день голосования, я думаю, они будут идти практически ежечасно", - уточнил Малькевич
Голосование по поправкам в конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, идет с 25 по 30 июня.
Работа информационного центра ЦИК России
Вчера, 16:09Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияАлександр МалькевичМоскваНижегородская областьОбщество
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