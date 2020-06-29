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В Госдуме прокомментировали статью о "сговоре" России с талибами
Публикации, подобные статье New York Times, о "сговоре" РФ с талибами, призваны накалить градус антироссийской пропаганды перед важным политическим событием,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:59
россия
елена панина
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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россия, елена панина, афганистан, талибан, сша, в мире

В Госдуме прокомментировали статью о "сговоре" России с талибами

16:59 29.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Публикации, подобные статье New York Times, о "сговоре" РФ с талибами, призваны накалить градус антироссийской пропаганды перед важным политическим событием, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено президенту США Дональду Трампу. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Позже с подобными же утверждениями выступила газета Washington post.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:02
В Кремле назвали утверждения о "сговоре" России с талибами ложью
По словам депутата Паниной, подобные вбросы появляются перед какой-либо важной датой или политическим событием, чтобы накалить затухающий градус антироссийской пропаганды.
"Сообщения о мифической "базе ГРУ в Альпах" в декабре прошлого года прошли накануне встречи в Нормандской формате, фейк про "отправление" муниципальных чиновников в Праге - перед 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Нынешняя совсем уже бредовая публикация про талибов, видимо, должна обосновать требование (бывшего вице-президента США Джо) Байдена отозвать приглашение России на саммит G7, сделанное Трампом", - сказала парламентарий РИА Новости.
По ее мнению, вполне вероятно, что по мере приближения выборов президента США "такие вбросы будут появляться в еженедельном или даже ежедневном режиме".
Белый дом назвал заметку газеты New York Times неточной и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу. Сам Трамп назвал это "очередной заказухой", а также заявил, что никто не докладывал ни ему, ни вице-президенту, ни главе аппарата Белого дома "о так называемых нападениях русских" на войска США в Афганистане. Радикальное движение "Талибан" также опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане.
Здание Министерства иностранных дел России
Вчера, 10:55
В МИД прокомментировали новую публикацию о "сговоре" России с талибами
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РоссияЕлена ПанинаАфганистанТалибанСШАВ мире
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