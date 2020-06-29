В Госдуме прокомментировали статью о "сговоре" России с талибами

"Сообщения о мифической "базе ГРУ в Альпах" в декабре прошлого года прошли накануне встречи в Нормандской формате, фейк про "отправление" муниципальных чиновников в Праге - перед 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Нынешняя совсем уже бредовая публикация про талибов, видимо, должна обосновать требование (бывшего вице-президента США Джо) Байдена отозвать приглашение России на саммит G7, сделанное Трампом", - сказала парламентарий РИА Новости.