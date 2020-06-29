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Распространение нового коронавируса
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В Швейцарии выявили 35 новых случаев COVID-19
За сутки 35 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Швейцарии, с момента вспышки в стране заболело 31 652 человека, заявили в понедельник в Федеральном РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии выявили 35 новых случаев COVID-19

16:56 29.06.2020
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© AP Photo / Keystone/Eddy RischСотрудники скорой помощи в Швейцарии
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии
© AP Photo / Keystone/Eddy Risch
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки 35 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Швейцарии, с момента вспышки в стране заболело 31 652 человека, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 29 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 35 новых заражений (62 накануне), скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 31 652 человека, всего скончалось 1 682 человека.
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Всего с начала эпидемии было проведено 566 594 теста на COVID-19, за прошедшие сутки сделано 3685 тестов. В среднем вирус был найден в 6,7% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.
Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
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