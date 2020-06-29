В Швейцарии выявили 35 новых случаев COVID-19

По данным на 29 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 35 новых заражений (62 накануне), скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 31 652 человека, всего скончалось 1 682 человека.

Всего с начала эпидемии было проведено 566 594 теста на COVID-19, за прошедшие сутки сделано 3685 тестов. В среднем вирус был найден в 6,7% случаев.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.