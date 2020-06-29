https://ria.ru/20200629/1573639578.html
В Швейцарии выявили 35 новых случаев COVID-19
За сутки 35 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Швейцарии, с момента вспышки в стране заболело 31 652 человека, заявили в понедельник в Федеральном РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:56
2020-06-29T16:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
великобритания
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_0:104:2001:1229_1400x0_80_0_0_47047c876dac2bd46e8db83ae4433d96.jpg
https://ria.ru/20200629/1573602627.html
великобритания
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_0:104:2001:1229_1400x0_80_0_0_47047c876dac2bd46e8db83ae4433d96.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_112:0:1888:1332_1400x0_80_0_0_ec492bb47e6222b6a5fc1f95be1d4557.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/104875/28/1048752872_334:0:1666:1332_1400x0_80_0_0_069ded91449785675fa365232bbd7765.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире
ЖЕНЕВА, 29 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова.
За сутки 35 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Швейцарии
, с момента вспышки в стране заболело 31 652 человека, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 29 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 35 новых заражений (62 накануне), скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 31 652 человека, всего скончалось 1 682 человека.
Всего с начала эпидемии было проведено 566 594 теста на COVID-19, за прошедшие сутки сделано 3685 тестов. В среднем вирус был найден в 6,7% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID 19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.
Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза
, ЕАСТ и Великобритании
. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф