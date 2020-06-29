https://ria.ru/20200629/1573639549.html
Березкин: дважды голосовавший по поправкам — житель области, а не Москвы
Гражданин, дважды проголосовавший по поправкам в Конституцию РФ, является жителем Подмосковья, а не Москвы, рассказал РИА Новости председатель Мособлизбиркома... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:55
2020-06-29T16:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Гражданин, дважды проголосовавший по поправкам в Конституцию РФ, является жителем Подмосковья
, а не Москвы, рассказал РИА Новости председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
Ранее на сайте радиостанции "Говорит Москва" появилась информация о том, что москвич якобы мог проголосовать по поправкам дважды - в Москве и в Подмосковье, потому что, как отмечалось в публикации, члены наблюдательной комиссии проигнорировали факт снятия его с учета по месту жительства.
"Это житель Подмосковья, он проголосовал на своем избирательном участке. Потом он проголосовал в Москве", - сказал Березкин.
Он отметил, что не знает, почему проголосовавшего назвали жителем столицы. "Почему его называют москвичом – мне неизвестно", - отметил Березкин.
Ранее заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут сообщил, что Мосгоризбирком проверит информацию о попытке двойного голосования москвича - в Москве и области. На итоги голосования, по его словам, этот факт никак не влияет.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, идет с 25 по 30 июня.