Березкин: дважды голосовавший по поправкам — житель области, а не Москвы

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Гражданин, дважды проголосовавший по поправкам в Конституцию РФ, является жителем Гражданин, дважды проголосовавший по поправкам в Конституцию РФ, является жителем Подмосковья , а не Москвы, рассказал РИА Новости председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Ранее на сайте радиостанции "Говорит Москва" появилась информация о том, что москвич якобы мог проголосовать по поправкам дважды - в Москве и в Подмосковье, потому что, как отмечалось в публикации, члены наблюдательной комиссии проигнорировали факт снятия его с учета по месту жительства.

"Это житель Подмосковья, он проголосовал на своем избирательном участке. Потом он проголосовал в Москве", - сказал Березкин.

Он отметил, что не знает, почему проголосовавшего назвали жителем столицы. "Почему его называют москвичом – мне неизвестно", - отметил Березкин.

Ранее заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут сообщил, что Мосгоризбирком проверит информацию о попытке двойного голосования москвича - в Москве и области. На итоги голосования, по его словам, этот факт никак не влияет.