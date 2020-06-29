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Индийский штат Махараштра продлил режим изоляции до 31 июля
Власти индийского штата Махараштра продлили режим изоляции до 31 июля на фоне роста числа заболевших коронавирусом. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:55
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коронавирус covid-19, коронавирусы, махараштра, воз, индия, мумбаи, в мире

Индийский штат Махараштра продлил режим изоляции до 31 июля

16:55 29.06.2020
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн - РИА Новости. Власти индийского штата Махараштра продлили режим изоляции до 31 июля на фоне роста числа заболевших коронавирусом.
Согласно последним данным, всего в Индии число выявленных случаев заражения коронавирусом превышает 548 тысяч, при этом более 164 тысяч заболевших находятся в штате Махараштра.
Власти штата заявили, что в пределах Мумбаи - крупнейшего города штата - ограничат передвижение людей.
"Предписывается, чтобы передвижение лиц для несущественных видов деятельности, таких как покупки и упражнения на свежем воздухе, было ограничено в пределах прилегающей территории со всеми необходимыми предписанными мерами предосторожности в виде ношения масок, соблюдения социальной дистанции и личной гигиены", - говорится в заявлении.
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Передвижение без ограничений разрешено тем, кто посещает офисы, по медицинским показателям и в случае чрезвычайных происшествий. Также будет разрешена электронная торговля, доставка продуктов питания и работа тех промышленных предприятий, что функционируют сейчас. Все магазины и рынки, за исключением торговых центров и рыночных комплексов, будут открыты с 9 утра до 5 вечера. В пределах штата также будет разрешено движение автобусов при условии, что они перевозят не более 50% от максимальной вместимости пассажиров.
"Все правительственные учреждения (за исключением чрезвычайных служб, здравоохранения и медицины, казначейств, борьбы со стихийными бедствиями, полиции, национального информационного центра, продовольственного и гражданского снабжения, продовольственной корпорации Индии, (транспортной компании) NYK, муниципальных служб) должны функционировать с численностью 15% или 15 человек - в зависимости от того, что выше", - говорится в заявлении.
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Все частные офисы в столичном регионе Мумбаи могут работать с загрузкой в 10% или с 10 людьми.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМахараштраВОЗИндияМумбаиВ мире
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