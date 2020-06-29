Индийский штат Махараштра продлил режим изоляции до 31 июля

"Предписывается, чтобы передвижение лиц для несущественных видов деятельности, таких как покупки и упражнения на свежем воздухе, было ограничено в пределах прилегающей территории со всеми необходимыми предписанными мерами предосторожности в виде ношения масок, соблюдения социальной дистанции и личной гигиены", - говорится в заявлении.

Передвижение без ограничений разрешено тем, кто посещает офисы, по медицинским показателям и в случае чрезвычайных происшествий. Также будет разрешена электронная торговля, доставка продуктов питания и работа тех промышленных предприятий, что функционируют сейчас. Все магазины и рынки, за исключением торговых центров и рыночных комплексов, будут открыты с 9 утра до 5 вечера. В пределах штата также будет разрешено движение автобусов при условии, что они перевозят не более 50% от максимальной вместимости пассажиров.