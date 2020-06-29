В Армении выздоровели все заболевшие COVID-19 воспитанники детдома

Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото

Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване

ЕРЕВАН, 29 июн – РИА Новости. Все девять воспитанников и шесть сотрудников детдома в Все девять воспитанников и шесть сотрудников детдома в Армении , у которых в конце мая был выявлен коронавирус, выздоровели, заявила в понедельник министр труда и социальных вопросов страны Заруи Батоян.

Министр 25 мая сообщила, что в детском доме имени Мари Измирлян были протестированы 46 человек, коронавирусная инфекция была подтверждена у 15. Девять заразившихся были воспитанниками учреждения, шестеро – сотрудниками.

"Все заразившиеся коронавирусом в детдоме имени Мари Измирлян излечились. Результаты проведенных там остальных тестов на коронавирус оказались отрицательными", - написала Батоян в Facebook.

Она выразила благодарность за помощь детям ереванскому медцентру "Арабкир" и его руководителю, экс-спикеру парламента профессору Аре Баблояну

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 25,1 тысячи случаев заражения, 13,3 тысячи пациентов вылечились, 433 скончались.