Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573639414.html
В Армении выздоровели все заболевшие COVID-19 воспитанники детдома
Все девять воспитанников и шесть сотрудников детдома в Армении, у которых в конце мая был выявлен коронавирус, выздоровели, заявила в понедельник министр труда... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ара баблоян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510974_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_685e444ddf7fbf5b323663b93ec139d6.jpg
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510974_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_685e444ddf7fbf5b323663b93ec139d6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510974_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_176ece4dd5cf84499a10c27788e9c5c2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510974_199:0:2247:2048_1400x0_80_0_0_0f85fa7fa23fb032d1976e68c963efab.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ара баблоян, армения, в мире

В Армении выздоровели все заболевшие COVID-19 воспитанники детдома

16:54 29.06.2020
171
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 июн – РИА Новости. Все девять воспитанников и шесть сотрудников детдома в Армении, у которых в конце мая был выявлен коронавирус, выздоровели, заявила в понедельник министр труда и социальных вопросов страны Заруи Батоян.
Министр 25 мая сообщила, что в детском доме имени Мари Измирлян были протестированы 46 человек, коронавирусная инфекция была подтверждена у 15. Девять заразившихся были воспитанниками учреждения, шестеро – сотрудниками.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
27 апреля, 13:45Распространение нового коронавируса
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
"Все заразившиеся коронавирусом в детдоме имени Мари Измирлян излечились. Результаты проведенных там остальных тестов на коронавирус оказались отрицательными", - написала Батоян в Facebook.
Она выразила благодарность за помощь детям ереванскому медцентру "Арабкир" и его руководителю, экс-спикеру парламента профессору Аре Баблояну.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 25,1 тысячи случаев заражения, 13,3 тысячи пациентов вылечились, 433 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
400001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ара БаблоянАрменияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии
В Швейцарии выявили 35 новых случаев COVID-19
Скорая помощь, Индия
Индийский штат Махараштра продлил режим изоляции до 31 июля
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали статью о "сговоре" России с талибами
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев назвал восстановление экономики в регионе серьезным вызовом
Медик
Россия создаст резерв из масок и защитных костюмов
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
В ОП рассказали о фейках о голосовании по поправкам в Конституцию
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Ивановской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Работа нефтяных станков-качалок
СМИ сообщили о планах Китая создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Сотрудники МЧС у здания драмтеатра во Владимире
Во Владимире загорелось здание драмтеатра
Дмитрий Натаров
Суд отказался заключать в СИЗО экс-помощника главы Россельхознадзора
Перепись населения
Всероссийская перепись населения пройдет в 2021 году, сообщил источник
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении пневмонию выявили у свыше 1,7 тысячи пациентов с COVID-19
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 16,3 тысячи
Сухуми
В Абхазии предложили продлить закрытие границы с Россией до 15 июля
Наручники
Жителя Чечни осудили за расстрел военных на рынке в Урус-Мартане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Лента новостейМолния