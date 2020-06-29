https://ria.ru/20200629/1573639414.html
В Армении выздоровели все заболевшие COVID-19 воспитанники детдома
Все девять воспитанников и шесть сотрудников детдома в Армении, у которых в конце мая был выявлен коронавирус, выздоровели, заявила в понедельник министр труда... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:54
2020-06-29T16:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ара баблоян
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, ара баблоян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 29 июн – РИА Новости.
Все девять воспитанников и шесть сотрудников детдома в Армении
, у которых в конце мая был выявлен коронавирус, выздоровели, заявила в понедельник министр труда и социальных вопросов страны Заруи Батоян.
Министр 25 мая сообщила, что в детском доме имени Мари Измирлян были протестированы 46 человек, коронавирусная инфекция была подтверждена у 15. Девять заразившихся были воспитанниками учреждения, шестеро – сотрудниками.
"Все заразившиеся коронавирусом в детдоме имени Мари Измирлян излечились. Результаты проведенных там остальных тестов на коронавирус оказались отрицательными", - написала Батоян в Facebook.
Она выразила благодарность за помощь детям ереванскому медцентру "Арабкир" и его руководителю, экс-спикеру парламента профессору Аре Баблояну
.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на понедельник, выявлены 25,1 тысячи случаев заражения, 13,3 тысячи пациентов вылечились, 433 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.