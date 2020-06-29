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Воробьев назвал восстановление экономики в регионе серьезным вызовом
Восстановление экономики - серьезный вызов для Подмосковья, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:50
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), экономика

Воробьев назвал восстановление экономики в регионе серьезным вызовом

16:50 29.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Восстановление экономики - серьезный вызов для Подмосковья, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Андрей Воробьёв провел ВКС с зампредами. Серьезным вызовом является восстановление экономики", - сообщает Telegram-канал главы региона.
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"Прошу инвестиционный блок предельно внимательно относиться к разным сферам бизнеса: малый и средний, услуги, торговля, промышленность - все обращения новых инвесторов должны удовлетворяться в максимально короткие сроки", - сказал Воробьев.
Он отметил, что Московский регион с развивающейся инфраструктурой – лучшее место для инвестиций, "хочется, чтобы это не осталось на словах или на бумаге, а было претворено в жизнь".
Кроме этого, в регионе продолжается возведение детских садов и школ - строительному блоку дано поручение набрать темп и сдать объекты в установленные сроки.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Московской области Андрей Воробьев. 7 августа 2019
25 июня, 20:36
Решаем вызовы. Воробьев рассказал о ситуации в Подмосковье после COVID
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Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Экономика
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