Воробьев назвал восстановление экономики в регионе серьезным вызовом

Воробьев наградил врачей из Звенигорода за помощь в борьбе с COVID-19

Воробьев наградил врачей из Звенигорода за помощь в борьбе с COVID-19

"Прошу инвестиционный блок предельно внимательно относиться к разным сферам бизнеса: малый и средний, услуги, торговля, промышленность - все обращения новых инвесторов должны удовлетворяться в максимально короткие сроки", - сказал Воробьев.

Он отметил, что Московский регион с развивающейся инфраструктурой – лучшее место для инвестиций, "хочется, чтобы это не осталось на словах или на бумаге, а было претворено в жизнь".