https://ria.ru/20200629/1573639328.html
Воробьев назвал восстановление экономики в регионе серьезным вызовом
Восстановление экономики - серьезный вызов для Подмосковья, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:50
2020-06-29T16:50
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
экономика
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https://ria.ru/20200629/1573613546.html
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), экономика