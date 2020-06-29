СМИ сообщили о планах Китая создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Кроме того, объединившись, китайские компании рассчитывают получить более широкое влияние на объемы и цены закупаемой нефти.

Китайские НПЗ увеличивают объемы нефтяных хранилищ, чтобы воспользоваться преимуществами низких цен после того, как пандемия коронавируса оказала сильное влияние на мировой спрос и привела к падению цен на нефть. Ранее в июне агентство сообщало, что импорт нефти в Китае в мае побил исторический рекорд, установленный в ноябре 2019 года, достигнув 47,97 миллиона тонн (11,34 миллиона баррелей в день).