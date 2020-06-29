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В МИД поприветствовали результаты президентских выборов в Малави
В Москве приветствовали результаты президентских выборов в Малави, в результате которых победил Лазарус Чаквера, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:49
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РИА Новости
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353
60
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москва, малави, в мире

В МИД поприветствовали результаты президентских выборов в Малави

16:49 29.06.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Москве приветствовали результаты президентских выборов в Малави, в результате которых победил Лазарус Чаквера, сообщил МИД РФ.
"По оценкам международных наблюдателей, процесс волеизъявления граждан прошел в спокойной и мирной обстановке, без серьезных нарушений... В Москве приветствуют успешное завершение столь важного внутриполитического мероприятия в жизни Малави и подтверждают настрой на дальнейшее укрепление российско-малавийских многоплановых связей на благо народов наших стран", - сообщил МИД РФ.
Ранее сообщалось, что лидер оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера одержал победу на повторных президентских выборах, прошедших 23 июня. Чаквера набрал 58,57% голосов избирателей. Явка на президентских выборах составила 64,81%.
В начале февраля конституционный суд Малави аннулировал результаты президентских выборов, победу в которых одержал Питер Мутарика.
По результатам выборов, которые прошли 21 мая 2019 года, 78-летний Мутарика был переизбран, набрав более 38% голосов. Чакверу поддержали 36% избирателей. Однако коллегия из пяти судей сочла результаты "недействительными" в связи с большим количеством нарушений и постановила провести новые выборы.
Как сообщало издание Malawi 24, избранный новым президентом страны Чаквера ранее на протяжении 24 лет служил церкви и был главой Малавийской ассамблеи Бога. В 2013 году он покинул ассамблею и присоединился к Партии конгресса с планами впоследствии баллотироваться в президенты.
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