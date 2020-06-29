В МИД поприветствовали результаты президентских выборов в Малави

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Москве приветствовали результаты президентских выборов в Малави , в результате которых победил Лазарус Чаквера, сообщил МИД РФ.

"По оценкам международных наблюдателей, процесс волеизъявления граждан прошел в спокойной и мирной обстановке, без серьезных нарушений... В Москве приветствуют успешное завершение столь важного внутриполитического мероприятия в жизни Малави и подтверждают настрой на дальнейшее укрепление российско-малавийских многоплановых связей на благо народов наших стран", - сообщил МИД РФ.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера одержал победу на повторных президентских выборах, прошедших 23 июня. Чаквера набрал 58,57% голосов избирателей. Явка на президентских выборах составила 64,81%.

В начале февраля конституционный суд Малави аннулировал результаты президентских выборов, победу в которых одержал Питер Мутарика.

По результатам выборов, которые прошли 21 мая 2019 года, 78-летний Мутарика был переизбран, набрав более 38% голосов. Чакверу поддержали 36% избирателей. Однако коллегия из пяти судей сочла результаты "недействительными" в связи с большим количеством нарушений и постановила провести новые выборы.