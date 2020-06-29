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Перевозки пассажиров в Крым по "единому" билету возобновятся с 10 июля
Перевозки пассажиров в Крым по "единому" билету возобновятся с 10 июля, сообщает пресс-служба АНО "Единая транспортная дирекция". РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:47
единая транспортная дирекция
федеральная пассажирская компания
ржд
краснодар
республика крым
анапа
общество
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краснодар
республика крым
анапа
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
единая транспортная дирекция, федеральная пассажирская компания, ржд, краснодар, республика крым, анапа, общество

Перевозки пассажиров в Крым по "единому" билету возобновятся с 10 июля

16:47 29.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Перевозки пассажиров в Крым по "единому" билету возобновятся с 10 июля, сообщает пресс-служба АНО "Единая транспортная дирекция".
"В целях обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова с 10 июля возобновляются перевозки пассажиров из регионов РФ в Республику Крым и в обратном направлении", - говорится в сообщении.
Перевозки автобусами по "единому" билету с использованием железнодорожного и воздушного транспорта будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево" в четыре города Крыма: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак. На протяжении всего маршрута пассажиров сопровождает служба поддержки.
"Единый" билет, по данным оператора перевозок, в Крым можно приобрести с 1 июля. Билеты с использованием железнодорожной составляющей можно оформить в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД". Билет с использованием авиационного транспорта можно приобрести через агентскую сеть ТКП.
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Единая транспортная дирекцияФедеральная пассажирская компанияРЖДКраснодарРеспублика КрымАнапаОбщество
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