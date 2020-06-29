https://ria.ru/20200629/1573638982.html
В Ивановской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Около 300 из 752 пациентов, госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области, получают кислородную поддержку, сообщило... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:46
2020-06-29T16:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ивановская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости.
Около 300 из 752 пациентов, госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области
, получают кислородную поддержку, сообщило правительство региона.
По состоянию на 29 июня, в Ивановской области зарегистрирован 4621 случай COVID-19, за сутки поставлен 71 диагноз. Из новых случаев 51 человек обследован как поступивший с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 18 человек, два заболевших прибыли в регион из Москвы
.
"В стационаре находятся 752 человека, в том числе на койках с кислородом – 275 человек. На аппаратах ИВЛ – 16 пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 – 205 коек", - говорится в сообщении.
За сутки выписан 31 человек. Всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 2869 пациентов с подтвержденным COVID-19.
В регионе 43 человека с COVID-19 умерли. Последние трое - это пациенты в возрасте от 61 года до 78 лет.
"Как и во всех предыдущих случаях у этих пациентов были тяжелые сопутствующие патологии из числа тех, с которыми мы обычно сталкиваемся: болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и так далее. Во многом именно наличие хронических заболеваний, а также то, в какой стадии они находятся – компенсации или декомпенсации – и определяет тяжесть протекания заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией", – рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.