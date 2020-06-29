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В Ивановской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Около 300 из 752 пациентов, госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области, получают кислородную поддержку, сообщило... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ивановская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество

В Ивановской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

16:46 29.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Около 300 из 752 пациентов, госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области, получают кислородную поддержку, сообщило правительство региона.
По состоянию на 29 июня, в Ивановской области зарегистрирован 4621 случай COVID-19, за сутки поставлен 71 диагноз. Из новых случаев 51 человек обследован как поступивший с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 18 человек, два заболевших прибыли в регион из Москвы.
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"В стационаре находятся 752 человека, в том числе на койках с кислородом – 275 человек. На аппаратах ИВЛ – 16 пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 – 205 коек", - говорится в сообщении.
За сутки выписан 31 человек. Всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 2869 пациентов с подтвержденным COVID-19.
В регионе 43 человека с COVID-19 умерли. Последние трое - это пациенты в возрасте от 61 года до 78 лет.
"Как и во всех предыдущих случаях у этих пациентов были тяжелые сопутствующие патологии из числа тех, с которыми мы обычно сталкиваемся: болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и так далее. Во многом именно наличие хронических заболеваний, а также то, в какой стадии они находятся – компенсации или декомпенсации – и определяет тяжесть протекания заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией", – рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ивановская областьОбщество
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