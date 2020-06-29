В Ивановской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

"В стационаре находятся 752 человека, в том числе на койках с кислородом – 275 человек. На аппаратах ИВЛ – 16 пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 – 205 коек", - говорится в сообщении.

В регионе 43 человека с COVID-19 умерли. Последние трое - это пациенты в возрасте от 61 года до 78 лет.

"Как и во всех предыдущих случаях у этих пациентов были тяжелые сопутствующие патологии из числа тех, с которыми мы обычно сталкиваемся: болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и так далее. Во многом именно наличие хронических заболеваний, а также то, в какой стадии они находятся – компенсации или декомпенсации – и определяет тяжесть протекания заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией", – рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.