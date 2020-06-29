https://ria.ru/20200629/1573638946.html
Всероссийская перепись населения пройдет в 2021 году, сообщил источник
Всероссийская перепись населения, которая изначально должна была пройти в октябре этого года, будет перенесена на 2021 год, соответствующий документ уже... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:46
2020-06-29T16:57
всероссийская перепись населения (2020)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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всероссийская перепись населения (2020), общество
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Всероссийская перепись населения, которая изначально должна была пройти в октябре этого года, будет перенесена на 2021 год, соответствующий документ уже подписан в правительстве РФ, сообщил РИА Новости источник в штабе переписи.
"Документ о переносе подписан, в ближайшее время он будет опубликован", - сообщил собеседник агентства.
Первоначально проект документа о переносе предполагал, что перепись будет проводиться в апреле 2021 года. "Но в каком варианте принят окончательный документ - пока неизвестно", - объяснил источник.
Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги", пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут использовать электронные планшеты.