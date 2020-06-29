Всероссийская перепись населения пройдет в 2021 году, сообщил источник

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Всероссийская перепись населения, которая изначально должна была пройти в октябре этого года, будет перенесена на 2021 год, соответствующий документ уже подписан в правительстве РФ, сообщил РИА Новости источник в штабе переписи.

"Документ о переносе подписан, в ближайшее время он будет опубликован", - сообщил собеседник агентства.

Первоначально проект документа о переносе предполагал, что перепись будет проводиться в апреле 2021 года. "Но в каком варианте принят окончательный документ - пока неизвестно", - объяснил источник.