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Круглый стол СМИ стран БРИКС о медиаотрасли после пандемии
9 июля в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол СМИ стран БРИКС на тему: "Как изменится медийная отрасль после пандемии?".
2020-06-29T16:46
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1573638937.jpg?1593438361
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол СМИ стран БРИКС о медиаотрасли после пандемии

16:46 29.06.2020
24
9 июля в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол СМИ стран БРИКС на тему: "Как изменится медийная отрасль после пандемии?".
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Участники:
- заместитель директора иновещания Sputnik Web-sites and Radio Татьяна КУХАРЕВА (Россия);
- главный редактор портала Brasil247 Леонардо АТТУШ (Бразилия);
- заместитель главного редактора China Daily Web-sites ЛИ Синь (Китай);
- фотодиректор информационного агентства ANA Йен ЛЭНДСБЕРГ (ЮАР);
- основатель и главный редактор StratNews Global и Bharat Shakti Нитин ГОКАЛЕ (Индия).

Модератор - директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.

Пандемия оказала огромное влияние на целый ряд отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность государства. В их числе оказалась и медиасфера. Дальнейшее эффективное развитие индустрии СМИ требует скоординированных действий от ключевых игроков медиарынка, где все более значимую роль играют страны БРИКС. И именно они оказались в центре борьбы с COVID-19. В ходе круглого стола, посвященного работе журналистов в условиях пандемии и изменениям, которым подвергнется мир медиа после нее, представители ведущих СМИ России, ЮАР, Бразилии, Индии и Китая обсудят не только основные достижения своих стран, но и сформулируют решения, которые позволят эффективно восстановить отрасль от вероятных последствий кризиса.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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