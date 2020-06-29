Круглый стол СМИ стран БРИКС о медиаотрасли после пандемии

- заместитель директора иновещания Sputnik Web-sites and Radio Татьяна КУХАРЕВА (Россия);- главный редактор портала Brasil247 Леонардо АТТУШ (Бразилия);- заместитель главного редактора China Daily Web-sites ЛИ Синь (Китай);- фотодиректор информационного агентства ANA Йен ЛЭНДСБЕРГ (ЮАР);- основатель и главный редактор StratNews Global и Bharat Shakti Нитин ГОКАЛЕ (Индия).Модератор - директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.Пандемия оказала огромное влияние на целый ряд отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность государства. В их числе оказалась и медиасфера. Дальнейшее эффективное развитие индустрии СМИ требует скоординированных действий от ключевых игроков медиарынка, где все более значимую роль играют страны БРИКС. И именно они оказались в центре борьбы с COVID-19. В ходе круглого стола, посвященного работе журналистов в условиях пандемии и изменениям, которым подвергнется мир медиа после нее, представители ведущих СМИ России, ЮАР, Бразилии, Индии и Китая обсудят не только основные достижения своих стран, но и сформулируют решения, которые позволят эффективно восстановить отрасль от вероятных последствий кризиса.