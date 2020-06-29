АПЛ "Князь Владимир" вышла в Белое море для перебазирования

МУРМАНСК, 29 июн - РИА Новости. Подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" вышел в понедельник из Северодвинска в Белое море и к концу недели должен прибыть в главную базу подводных сил Северного флота Гаджиево, сообщила пресс-служба флота.
"Сегодня (в понедельник) ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" вышел из Северодвинска в Белое море и приступил к первому межбазовому переходу в составе подводных сил Северного флота", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение нескольких дней экипаж крейсера отработает ряд плановых задач курса боевой подготовки в акваториях Белого и Баренцева морей, а также проверит работу систем и механизмов корабля в различных режимах.
"Ожидается, что по завершению выхода к концу недели ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" прибудет в главную базу подводных сил Северного флота Гаджиево", - добавили на флоте.
РПКСН "Князь Владимир" является головным кораблём усовершенствованного проекта 955А - "Борей-А" - атомных подводных лодок 4-го поколения. От подводных крейсеров проекта 955 он отличается обводами корпуса, пониженной шумностью и лучшей управляемостью. Крейсер оснащён комплексом межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и современным минно-торпедным оружием. "Князь Владимир" был принят в состав ВМФ 12 июня. Подлодка была заложена на "Севмаше" 30 июля 2012 года.
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