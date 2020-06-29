В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 16,3 тысячи

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 107 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 16 357. Всего 9229 человек были вылечены, а 536 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.