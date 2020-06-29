Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573638465.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 16,3 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 107, до 16 357, всего умерли 536 человек, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_d2a0ff8d5ed0e5cde1e47d508a96d511.jpg
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_d2a0ff8d5ed0e5cde1e47d508a96d511.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_140:0:861:541_1400x0_80_0_0_efaf0a4166f1863955d51050cb5c0661.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_230:0:771:541_1400x0_80_0_0_22be592c4e0924190565c3aae4d25a77.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 16,3 тысячи

16:42 29.06.2020
242
© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 107, до 16 357, всего умерли 536 человек, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 16 250 зарегистрированных случаях коронавируса, 530 из которых стали летальными.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 107 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 16 357. Всего 9229 человек были вылечены, а 536 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
Рекомендуем
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
МВД Белоруссии проводит проверку по заявлению против Цепкало
Местные жители и туристы в кафе на площади рядом со знаменитым историческим рынком Хан-эль-Халили в Каире
В Египте 144 ресторана и кафе получили сертификат безопасности
Кресла для судей в зале заседаний
Суд обязал "Тендер-банк" выплатить 318 млн рублей разработчику ГЛОНАСС
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Ивановской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Район Дотомбори в Осаке
Число случаев коронавируса в Японии за сутки составило 110
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
АПЛ "Князь Владимир" вышла в Белое море для перебазирования
Работа российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
В Сербии число жертв коронавируса выросло до 274
Работа нефтяных станков-качалок
СМИ сообщили о планах Китая создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Перепись населения
Всероссийская перепись населения пройдет в 2021 году, сообщил источник
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Интерпол не станет рассматривать запрос Ирана на розыск Трампа
Сотрудники МЧС у здания драмтеатра во Владимире
Во Владимире загорелось здание драмтеатра
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко проведут переговоры
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Песков рассказал о планах Путина провести серию военных совещаний
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев назвал восстановление экономики в регионе серьезным вызовом
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В Армении выздоровели все заболевшие COVID-19 воспитанники детдома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
05:22Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
Лента новостейМолния