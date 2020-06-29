В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 16,3 тысячи

КИШИНЕВ, 29 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 107, до 16 357, всего умерли 536 человек, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 16 250 зарегистрированных случаях коронавируса, 530 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 107 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 16 357. Всего 9229 человек были вылечены, а 536 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.