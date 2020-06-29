Число случаев коронавируса в Японии за сутки составило 110

Так, в понедельник в Токио было выявлено 58 новых случая заражения COVID-19. Общее число заразившихся составляет 19343 человека. Всего скончались 985 человек, состояние еще 44 человек оценивается как тяжелое или критическое. Выздоровели 17215 человек.