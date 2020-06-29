Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573638095.html
Число случаев коронавируса в Японии за сутки составило 110
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в Японии составило 110 человек, больше половины из них выявлены в столице страны Токио,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
япония
токио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569766023_0:511:2730:2047_1400x0_80_0_0_d942b8b509c28469c456a16d3c996eb7.jpg
япония
токио
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569766023_0:511:2730:2047_1400x0_80_0_0_d942b8b509c28469c456a16d3c996eb7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569766023_1:0:2730:2047_1400x0_80_0_0_602e92ae7d9eb5f164c730d66fc3b86e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569766023_683:0:2730:2047_1400x0_80_0_0_ccfdb75c4a751ee719ed9f8e0f3a5f28.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, япония, токио, в мире

Число случаев коронавируса в Японии за сутки составило 110

16:35 29.06.2020
306
© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаРайон Дотомбори в Осаке
Район Дотомбори в Осаке
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки в Японии составило 110 человек, больше половины из них выявлены в столице страны Токио, свидетельствуют данные телеканала NHK.
Так, в понедельник в Токио было выявлено 58 новых случая заражения COVID-19. Общее число заразившихся составляет 19343 человека. Всего скончались 985 человек, состояние еще 44 человек оценивается как тяжелое или критическое. Выздоровели 17215 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,96 миллиона случаев заражения, свыше 498,7 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЯпонияТокиоВ мире
Рекомендуем
Работа российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
В Сербии число жертв коронавируса выросло до 274
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 16,3 тысячи
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Интерпол не станет рассматривать запрос Ирана на розыск Трампа
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко проведут переговоры
Местные жители и туристы в кафе на площади рядом со знаменитым историческим рынком Хан-эль-Халили в Каире
В Египте 144 ресторана и кафе получили сертификат безопасности
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Ивановской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Узбекистан
В Узбекистане число жертв коронавируса выросло до 23
Токио
Япония расширила запрет на въезд из-за COVID-19
Томас Вудро Вильсон
Трамп оценил решение Принстона убрать имя Вильсона из названия факультета
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии
В Швейцарии выявили 35 новых случаев COVID-19
Кресла для судей в зале заседаний
Суд обязал "Тендер-банк" выплатить 318 млн рублей разработчику ГЛОНАСС
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Песков рассказал о планах Путина провести серию военных совещаний
Перепись населения
Всероссийская перепись населения пройдет в 2021 году, сообщил источник
Флаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020
Министр финансов Ливана принял отставку гендиректора ведомства
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
АПЛ "Князь Владимир" вышла в Белое море для перебазирования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
05:22Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
Лента новостейМолния