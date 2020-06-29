Россия создаст резерв из масок и защитных костюмов

"Теперь на повестке вопрос уже не о том, хватит ли (средств индивидуальной защиты, СИЗ - ред.), а о поиске каналов сбыта готовой продукции. Говоря откровенно, складские запасы СИЗ уже "жмут". Сейчас малому бизнесу, который самостоятельно вкладывается в производство средств защиты, стоит внимательно оценивать возможные риски и иметь планы по диверсификации", - сказал он.