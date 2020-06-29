Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573638042.html
Россия создаст резерв из масок и защитных костюмов
Россия создаст резерв из 300 миллионов масок и нескольких миллионов защитных костюмов на сумму 15 миллиардов рублей на случай новых эпидемий, сообщил глава... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:50
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_0:332:3049:2047_1400x0_80_0_0_f4b72b31dd9a49d63755861c0b5250bc.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573473239.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_0:332:3049:2047_1400x0_80_0_0_f4b72b31dd9a49d63755861c0b5250bc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_143:0:2872:2047_1400x0_80_0_0_5d80a6c6f9615de6cb9a35f6df5bf753.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_484:0:2531:2047_1400x0_80_0_0_cb87571ccb4172fb9176210d4e4dddbf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Россия создаст резерв из масок и защитных костюмов

16:50 29.06.2020
303
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Медик. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Россия создаст резерв из 300 миллионов масок и нескольких миллионов защитных костюмов на сумму 15 миллиардов рублей на случай новых эпидемий, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Чтобы забрать излишки у производителей и сформировать запас на случай любых вторых волн или новых эпидемий, правительство согласовало покупку в Росрезерв СИЗ примерно на 15 млрд руб. – около 300 млн масок, несколько миллионов костюмов", - отметил Мантуров в интервью газете "Ведомости".
Врач в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
25 июня, 16:19
Моя – вас, ваша – меня. Ученые развеяли популярные мифы о защитных масках
По словам министра, в настоящий момент российские предприятия производят около 9 миллионов масок в сутки, а к концу июля эта цифра достигнет 10 миллионов масок в сутки. Глава Минпромторга посоветовал бизнесу, планирующему начинать производство средств индивидуальной защиты, в частности масок, оценивать риски снижения спроса и иметь планы по диверсификации производства.
"Теперь на повестке вопрос уже не о том, хватит ли (средств индивидуальной защиты, СИЗ - ред.), а о поиске каналов сбыта готовой продукции. Говоря откровенно, складские запасы СИЗ уже "жмут". Сейчас малому бизнесу, который самостоятельно вкладывается в производство средств защиты, стоит внимательно оценивать возможные риски и иметь планы по диверсификации", - сказал он.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
1230003
Обсудить 0
Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
Рекомендуем
Работа нефтяных станков-качалок
СМИ сообщили о планах Китая создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев назвал восстановление экономики в регионе серьезным вызовом
Скорая помощь, Индия
Индийский штат Махараштра продлил режим изоляции до 31 июля
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В Армении выздоровели все заболевшие COVID-19 воспитанники детдома
Сотрудники скорой помощи в Швейцарии
В Швейцарии выявили 35 новых случаев COVID-19
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали статью о "сговоре" России с талибами
Топливные пистолеты на автозаправочной станции
Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Ивановской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Наручники
Жителя Чечни осудили за расстрел военных на рынке в Урус-Мартане
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Песков рассказал о планах Путина провести серию военных совещаний
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко проведут переговоры
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
В ОП рассказали о фейках о голосовании по поправкам в Конституцию
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал сохранять контроль за ситуацией на рынке труда
Сотрудники МЧС у здания драмтеатра во Владимире
Во Владимире загорелось здание драмтеатра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
05:22Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
Лента новостейМолния