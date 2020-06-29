https://ria.ru/20200629/1573637918.html
Путин и Лукашенко проведут переговоры
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках мероприятий по открытию Ржевского мемориала Советскому солдату проведут во вторник, РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:33
2020-06-29T16:33
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
общество
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1
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, общество
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин
и Александр Лукашенко
в рамках мероприятий по открытию Ржевского мемориала Советскому солдату проведут во вторник, 30 июня, двустороннюю встречу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
.
Он утвердительно ответил на вопрос, состоятся ли завтра переговоры двух лидеров.
"Подтверждаем", - сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что Путин и Лукашенко примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.
Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в Комитет Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина - 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане.