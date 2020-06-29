Путин и Лукашенко проведут переговоры

Он утвердительно ответил на вопрос, состоятся ли завтра переговоры двух лидеров.

Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что Путин и Лукашенко примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в Комитет Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина - 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане.