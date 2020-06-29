Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573637918.html
Путин и Лукашенко проведут переговоры
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках мероприятий по открытию Ржевского мемориала Советскому солдату проведут во вторник, РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:33
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155874/51/1558745187_271:698:2671:2048_1400x0_80_0_0_92a6a44190204258dd4b37e8cc3bce13.jpg
https://ria.ru/20200628/1573597935.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155874/51/1558745187_271:698:2671:2048_1400x0_80_0_0_92a6a44190204258dd4b37e8cc3bce13.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155874/51/1558745187_436:423:2603:2048_1400x0_80_0_0_8678a8a42d59df8476bddb33baabd22c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155874/51/1558745187_810:587:2271:2048_1400x0_80_0_0_dd704cf48caa91f5bafcf9d454a4faf7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, общество

Путин и Лукашенко проведут переговоры

16:33 29.06.2020
1297
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в рамках мероприятий по открытию Ржевского мемориала Советскому солдату проведут во вторник, 30 июня, двустороннюю встречу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он утвердительно ответил на вопрос, состоятся ли завтра переговоры двух лидеров.
"Подтверждаем", - сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что Путин и Лукашенко примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.
Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в Комитет Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина - 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
28 июня, 22:41
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
1610118
Обсудить 1
Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Песков рассказал о планах Путина провести серию военных совещаний
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
МВД Белоруссии проводит проверку по заявлению против Цепкало
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал эффективный метод бросить курить
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
Работа нефтяных станков-качалок
СМИ сообщили о планах Китая создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Истребитель СУ-27
Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Интерпол не станет рассматривать запрос Ирана на розыск Трампа
Томас Вудро Вильсон
Трамп оценил решение Принстона убрать имя Вильсона из названия факультета
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт оценил перспективы переговоров Путина и Лукашенко
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
АПЛ "Князь Владимир" вышла в Белое море для перебазирования
Ситуация у здания Белгазпромбанка
В штабе Бабарико сообщили об изъятии десяти картин Белгазпромбанка
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
В ОБСЕ отметили ксенофобскую предвыборную риторику Дуды
Топливные пистолеты на автозаправочной станции
Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд
Дмитрий Натаров
Суд отказался заключать в СИЗО экс-помощника главы Россельхознадзора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45В Бурятии выявили 33 новых случая COVID-19
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
05:22Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
Лента новостейМолния