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В Сербии число жертв коронавируса выросло до 274
В Сербии продолжается рост числа заболевших COVID-19, за сутки выявлены 242 зараженных, скончались 4 человека, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:32
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, александр вулин, сербия, косово, белград (город), в мире

В Сербии число жертв коронавируса выросло до 274

16:32 29.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
Работа российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Работа российских военных медиков в Сербии во время пандемии коронавируса. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 июн – РИА Новости. В Сербии продолжается рост числа заболевших COVID-19, за сутки выявлены 242 зараженных, скончались 4 человека, сообщило министерство здравоохранения.
Национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом с 30 июня ввел на территории Белграда обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
"За прошедшие 24 часа выявлены 242 зараженных коронавирусом, общее число с начала пандемии составило 14 228 человек. За сутки скончались 4 пациента, всего умерло 274 больных", - сообщил минздрав.
Минобороны Сербии сообщило в субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, и у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича, который находится в самоизоляции. Пресс-секретарь президента Александра Вучича Снежана Василевич сообщила СМИ, что глава государства "в порядке".
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
28 июня, 16:54
В Сербии выявили 254 новых случая заражения коронавирусом
Режим ЧС из-за коронавируса в минувшую субботу введён в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац. В городе Нови-Пазар ранее также введен режим ЧС из-за эпидемии, в столице открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан.
В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление мер властями и несоблюдение их гражданами.
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27 июня, 13:53Распространение нового коронавируса
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ВулинСербияКосовоБелград (город)В мире
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