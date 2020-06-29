В Сербии число жертв коронавируса выросло до 274

"За прошедшие 24 часа выявлены 242 зараженных коронавирусом, общее число с начала пандемии составило 14 228 человек. За сутки скончались 4 пациента, всего умерло 274 больных", - сообщил минздрав.

Режим ЧС из-за коронавируса в минувшую субботу введён в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац. В городе Нови-Пазар ранее также введен режим ЧС из-за эпидемии, в столице открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан.

В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление мер властями и несоблюдение их гражданами.