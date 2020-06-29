https://ria.ru/20200629/1573637822.html
Мясников назвал эффективный метод бросить курить
Одним из самых эффективных методов по отказу от курения является никотиновая заместительная терапия, рассказал в телеграм-канале врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:31
2020-06-29T16:45
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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Арина Жанжора
Как человек 17 лет курившая, и несколько лет пытавшаяся бросить курить скажу, что все эти никотиновые заменители полная чушь. Пока не будет убеждённости, что вред курения больше чем удовольствие от него, курить не бросишь.
81
Александр Максименко
Верно сказано! Нужно осознать вред, проанализировать со всех сторон. Просто понимание вреда, пользы не приносит. Миллионы курильщиков понимают что это вредно и курят. Толку нет от такого понимания. Осознать - значит прочувствовать, вникнуть... И тогда бросить можно сразу. Без всякой вспомогательной лябуды. Правда мне чтобы бросить, пришлось отказаться и от всякого алкоголя. Одно тянуло другое
25
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Одним из самых эффективных методов по отказу от курения является никотиновая заместительная терапия, рассказал в телеграм-канале врач и телеведущий Александр Мясников
.
По его словам, специальные пластыри, жвачки, спреи, а также электронные сигареты способны доставить никотин в организм курильщика без канцерогенов, содержащихся в сигаретном дыму.
Врач подчеркнул, что самым сложным периодом при отказе от табачных изделий являются первые дни. Затем на протяжении трех-четырех недель длится "ломка". Если в этот период поддержать организм никотином, то можно минимизировать риск срыва, добавил он.
Мясников отметил, что использование альтернативных способов доставки никотина в организм является временной мерой. Для окончательного избавления от зависимости придется через некоторое время отказаться и от заместительной терапии, заключил специалист.