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Мясников назвал эффективный метод бросить курить
Одним из самых эффективных методов по отказу от курения является никотиновая заместительная терапия, рассказал в телеграм-канале врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:45
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20191216/1562449233.html
Как человек 17 лет курившая, и несколько лет пытавшаяся бросить курить скажу, что все эти никотиновые заменители полная чушь. Пока не будет убеждённости, что вред курения больше чем удовольствие от него, курить не бросишь.
81
Верно сказано! Нужно осознать вред, проанализировать со всех сторон. Просто понимание вреда, пользы не приносит. Миллионы курильщиков понимают что это вредно и курят. Толку нет от такого понимания. Осознать - значит прочувствовать, вникнуть... И тогда бросить можно сразу. Без всякой вспомогательной лябуды. Правда мне чтобы бросить, пришлось отказаться и от всякого алкоголя. Одно тянуло другое
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников назвал эффективный метод бросить курить

16:31 29.06.2020 (обновлено: 16:45 29.06.2020)
23505
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Одним из самых эффективных методов по отказу от курения является никотиновая заместительная терапия, рассказал в телеграм-канале врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, специальные пластыри, жвачки, спреи, а также электронные сигареты способны доставить никотин в организм курильщика без канцерогенов, содержащихся в сигаретном дыму.
Врач подчеркнул, что самым сложным периодом при отказе от табачных изделий являются первые дни. Затем на протяжении трех-четырех недель длится "ломка". Если в этот период поддержать организм никотином, то можно минимизировать риск срыва, добавил он.
Мясников отметил, что использование альтернативных способов доставки никотина в организм является временной мерой. Для окончательного избавления от зависимости придется через некоторое время отказаться и от заместительной терапии, заключил специалист.
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Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Как человек 17 лет курившая, и несколько лет пытавшаяся бросить курить скажу, что все эти никотиновые заменители полная чушь. Пока не будет убеждённости, что вред курения больше чем удовольствие от него, курить не бросишь.
29 июня, 16:43
Арина Жанжора
7610004
Верно сказано! Нужно осознать вред, проанализировать со всех сторон. Просто понимание вреда, пользы не приносит. Миллионы курильщиков понимают что это вредно и курят. Толку нет от такого понимания. Осознать - значит прочувствовать, вникнуть... И тогда бросить можно сразу. Без всякой вспомогательной лябуды. Правда мне чтобы бросить, пришлось отказаться и от всякого алкоголя. Одно тянуло другое
29 июня, 18:43
Александр Максименко
2100004
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