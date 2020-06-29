Мясников назвал эффективный метод бросить курить

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Одним из самых эффективных методов по отказу от курения является никотиновая заместительная терапия, рассказал в телеграм-канале врач и телеведущий Одним из самых эффективных методов по отказу от курения является никотиновая заместительная терапия, рассказал в телеграм-канале врач и телеведущий Александр Мясников

По его словам, специальные пластыри, жвачки, спреи, а также электронные сигареты способны доставить никотин в организм курильщика без канцерогенов, содержащихся в сигаретном дыму.

Врач подчеркнул, что самым сложным периодом при отказе от табачных изделий являются первые дни. Затем на протяжении трех-четырех недель длится "ломка". Если в этот период поддержать организм никотином, то можно минимизировать риск срыва, добавил он.