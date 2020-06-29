Трамп оценил решение Принстона убрать имя Вильсона из названия факультета

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп возмутился решением Принстонского университета исключить имя бывшего президента США Вудро Вильсона из названия факультета из-за расизма.
Ранее совет попечителей университета принял решение исключить имя 28-го президента США Вильсона, который управлял государством с 1913 по 1921 год, не только из названия факультета, но и некоторых зданий и программ на фоне антирасистских настроений в США. В заявлении совета попечителей говорится, что они решились на такой "экстраординарный шаг", так как уверены что расистское мышление и политика Вильсона делают его имя неподходящим для факультета.
"Кто-то может поверить, что Принстон только что выкинул имя Вудро Вильсона из названия их высокоуважаемого факультета политики?", - написал президент США в Twitter.
Трамп также назвал "невероятной глупостью" намерения демократов убрать имя актера Джона Уэйна из названия аэропорта в Калифорнии. Возмущение демократов вызвало интервью Уэйна изданию Playboy в 1971 году, в котором актер допустил расистские заявления.
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