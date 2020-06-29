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Трамп оценил решение Принстона убрать имя Вильсона из названия факультета
Президент США Дональд Трамп возмутился решением Принстонского университета исключить имя бывшего президента США Вудро Вильсона из названия факультета из-за... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:28
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
вудро вильсон
дональд трамп
принстонский университет
сша
в мире
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353
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, вудро вильсон, дональд трамп, принстонский университет, сша, в мире

Трамп оценил решение Принстона убрать имя Вильсона из названия факультета

16:28 29.06.2020
949
© Library Of CongressТомас Вудро Вильсон
Томас Вудро Вильсон
© Library Of Congress
Томас Вудро Вильсон . Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп возмутился решением Принстонского университета исключить имя бывшего президента США Вудро Вильсона из названия факультета из-за расизма.
Ранее совет попечителей университета принял решение исключить имя 28-го президента США Вильсона, который управлял государством с 1913 по 1921 год, не только из названия факультета, но и некоторых зданий и программ на фоне антирасистских настроений в США. В заявлении совета попечителей говорится, что они решились на такой "экстраординарный шаг", так как уверены что расистское мышление и политика Вильсона делают его имя неподходящим для факультета.
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"Кто-то может поверить, что Принстон только что выкинул имя Вудро Вильсона из названия их высокоуважаемого факультета политики?", - написал президент США в Twitter.
Трамп также назвал "невероятной глупостью" намерения демократов убрать имя актера Джона Уэйна из названия аэропорта в Калифорнии. Возмущение демократов вызвало интервью Уэйна изданию Playboy в 1971 году, в котором актер допустил расистские заявления.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВудро ВильсонДональд ТрампПринстонский университетСШАВ мире
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