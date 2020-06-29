https://ria.ru/20200629/1573637621.html
Незаконное размещение строительного мусора ликвидировали в Мытищах
Инспекторы экологического надзора Московской области оштрафовали на 100 тысяч рублей АО "Монолит ФундаментСтрой" за многочисленные жалобы жителей городского... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:28
2020-06-29T16:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)