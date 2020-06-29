Незаконное размещение строительного мусора ликвидировали в Мытищах

"В ходе проверки факты незаконного размещения строительных отходов подтвердились: компания подрядчик планировала территорию с помощью загрязненных грунтов, боя бетонных изделий и лома асфальта. За это нарушители оштрафованы на 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.