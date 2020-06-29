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Незаконное размещение строительного мусора ликвидировали в Мытищах
Инспекторы экологического надзора Московской области оштрафовали на 100 тысяч рублей АО "Монолит ФундаментСтрой" за многочисленные жалобы жителей городского... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:28
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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московская область (подмосковье)

Незаконное размещение строительного мусора ликвидировали в Мытищах

16:28 29.06.2020
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© РИА Новости / Элеонора ЧернаяСтроительный мусор
Строительный мусор
© РИА Новости / Элеонора Черная
Строительный мусор
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Инспекторы экологического надзора Московской области оштрафовали на 100 тысяч рублей АО "Монолит ФундаментСтрой" за многочисленные жалобы жителей городского округа Мытищи относительно незаконного размещения строительных отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Согласно данным пресс-службы компания по договору с собственником земельного участка, расположенного южнее деревни Бородино, ведет строительство жилого комплекса.
"В ходе проверки факты незаконного размещения строительных отходов подтвердились: компания подрядчик планировала территорию с помощью загрязненных грунтов, боя бетонных изделий и лома асфальта. За это нарушители оштрафованы на 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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