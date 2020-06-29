Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200629/1573637571.html
КПО на месте полигона "Тимохово" запустят в 2021 году
Зампред подмосковного правительства Евгений Хромушин рассказал, как идут работы по дегазации на мусорном полигоне "Тимохово". Об этом сообщил телеканал "360" со РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:28
новости подмосковья
евгений хромушин
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153037/01/1530370191_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_c908b6c58da28d61621048a6cb36b04a.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153037/01/1530370191_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_c908b6c58da28d61621048a6cb36b04a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153037/01/1530370191_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_8f8d9016755e46a436d8ce29df217dc0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153037/01/1530370191_251:0:1251:1000_1400x0_80_0_0_45d3a9f957bafe5b49c5ef153d4a4738.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений хромушин, московская область (подмосковье)

КПО на месте полигона "Тимохово" запустят в 2021 году

16:28 29.06.2020
81
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолигон твёрдых бытовых отходов
Полигон твёрдых бытовых отходов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Зампред подмосковного правительства Евгений Хромушин рассказал, как идут работы по дегазации на мусорном полигоне "Тимохово". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного министерства ЖКХ.
Отмечается, что на полигоне уже установлено 60 скважин для сбора, очистки и утилизации газа. В полную силу система сбора газа начнет работать к 15 июля, а полный цикл очистных по фильтрату запустят к середине сентября.
В соответствии с распоряжением главы региона Андрея Воробьева, в 2021 году полигон преобразуют в комплекс по переработке отходов (КПО). Он позволит получать достаточно чистый газ, и его можно будет использовать для производства электроэнергии и двигателей внутреннего сгорания.
"И все-таки планируем, что с небольшим опережением выполним распоряжение губернатора и в самом начале 2021 года уже запустим этот объект как КПО. Планируемая дата запуска – 15 января 2021 года", – сказал Хромушин.
Он добавил, что комплекс сможет принимать порядка 750 тысяч тонн отходов.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяЕвгений ХромушинМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
Свыше 75 нарушений правил перевозки в такси выявлено в Подмосковье
Москва
Для Всероссийской переписи населения используют почти 360 тысяч планшетов
Губернатор Омской области Александр Бурков дал старт строительству нового детсада в поселке Иртышский
Бурков забил первую сваю на месте нового детсада в Омской области
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Почти 80 жителей аварийных домов в Электрогорске переедут в новое жилье
Строительный мусор
Незаконное размещение строительного мусора ликвидировали в Мытищах
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Березкин: дважды голосовавший по поправкам — житель области, а не Москвы
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
В Липецкой области восстановят историческое здание, которому 150 лет
Река Цна в городе Тамбов
На Тамбовщине в этом году благоустроены 65 дворов и 26 территорий
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин отметил необходимость помочь выпускникам в трудоустройстве
Волонтеры создали натурную композицию в национальном парка Угра
В нацпарке "Угра" открыли новую военно-экологическую туристическую тропу
Место строительства будущего соколиного центра у подножия мыса Шаромский в Мильковском районе
Международный соколиный центр на Камчатке сдадут в конце 2021 года
Врач в реанимации городской клинической больницы
Адыгея получит 85 миллионов рублей на выплаты медикам и соцподдержку
Вывеска Нотариус
Растет число льготных услуг нотариусов для социально незащищенных граждан
Ребенок с синдромом Дауна
В Ульяновской области поддержат центр адаптации людей с синдромом Дауна
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенский губернатор поручил разработать меры поддержки IT-компаний
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
05:22Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
05:20Трамп ретвитнул видео с парой, направившей оружие на протестующих
Лента новостейМолния