КПО на месте полигона "Тимохово" запустят в 2021 году

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Зампред подмосковного правительства Евгений Хромушин рассказал, как идут работы по дегазации на мусорном полигоне "Тимохово". Об этом сообщил телеканал Зампред подмосковного правительства Евгений Хромушин рассказал, как идут работы по дегазации на мусорном полигоне "Тимохово". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного министерства ЖКХ.

Отмечается, что на полигоне уже установлено 60 скважин для сбора, очистки и утилизации газа. В полную силу система сбора газа начнет работать к 15 июля, а полный цикл очистных по фильтрату запустят к середине сентября.

В соответствии с распоряжением главы региона Андрея Воробьева, в 2021 году полигон преобразуют в комплекс по переработке отходов (КПО). Он позволит получать достаточно чистый газ, и его можно будет использовать для производства электроэнергии и двигателей внутреннего сгорания.

"И все-таки планируем, что с небольшим опережением выполним распоряжение губернатора и в самом начале 2021 года уже запустим этот объект как КПО. Планируемая дата запуска – 15 января 2021 года", – сказал Хромушин.