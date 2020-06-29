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КПО на месте полигона "Тимохово" запустят в 2021 году
Зампред подмосковного правительства Евгений Хромушин рассказал, как идут работы по дегазации на мусорном полигоне "Тимохово". Об этом сообщил телеканал "360" со РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:28
2020-06-29T16:28
новости подмосковья
евгений хромушин
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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евгений хромушин, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости.
Зампред подмосковного правительства Евгений Хромушин рассказал, как идут работы по дегазации на мусорном полигоне "Тимохово". Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу областного министерства ЖКХ.
Отмечается, что на полигоне уже установлено 60 скважин для сбора, очистки и утилизации газа. В полную силу система сбора газа начнет работать к 15 июля, а полный цикл очистных по фильтрату запустят к середине сентября.
В соответствии с распоряжением главы региона Андрея Воробьева, в 2021 году полигон преобразуют в комплекс по переработке отходов (КПО). Он позволит получать достаточно чистый газ, и его можно будет использовать для производства электроэнергии и двигателей внутреннего сгорания.
"И все-таки планируем, что с небольшим опережением выполним распоряжение губернатора и в самом начале 2021 года уже запустим этот объект как КПО. Планируемая дата запуска – 15 января 2021 года", – сказал Хромушин.
Он добавил, что комплекс сможет принимать порядка 750 тысяч тонн отходов.