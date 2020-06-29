https://ria.ru/20200629/1573637457.html
Почти 80 жителей аварийных домов в Электрогорске переедут в новое жилье
Порядка 80 жителей аварийных домов в подмосковном Электрогорске переедут в новое жилье к осени, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:27
2020-06-29T16:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), общество