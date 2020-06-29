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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200629/1573637457.html
Почти 80 жителей аварийных домов в Электрогорске переедут в новое жилье
Порядка 80 жителей аварийных домов в подмосковном Электрогорске переедут в новое жилье к осени, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:27
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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московская область (подмосковье), общество

Почти 80 жителей аварийных домов в Электрогорске переедут в новое жилье

16:27 29.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Порядка 80 жителей аварийных домов в подмосковном Электрогорске переедут в новое жилье к осени, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
Переселение осуществляется в рамках реализации национального проекта “Жилье и городская среда”.
“На сегодняшний день с переселенцами заключены 14 договоров социального найма и мены. До сентября планируется заключить еще 29 договоров мены и соцнайма. В итоге будут переселены еще 77 человек из аварийного жилья общей площадью около тысячи квадратных метров”, - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.
По его словам квартиры для переселения жителей предусмотрены в новостройке по адресу улица Ленина дом 15б.
Дом правительства Московской области
26 июня, 16:25Новости Подмосковья
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