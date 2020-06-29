Почти 80 жителей аварийных домов в Электрогорске переедут в новое жилье

“На сегодняшний день с переселенцами заключены 14 договоров социального найма и мены. До сентября планируется заключить еще 29 договоров мены и соцнайма. В итоге будут переселены еще 77 человек из аварийного жилья общей площадью около тысячи квадратных метров”, - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.