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Министр финансов Ливана принял отставку гендиректора ведомства
Министр финансов Ливана Гази Вазги принял отставку генерального директора министерства финансов страны Алана Бивани, сообщает ливанское национальное агентство... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:26
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353
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ливан, в мире

Министр финансов Ливана принял отставку гендиректора ведомства

16:26 29.06.2020
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© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020
Флаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020
© AP Photo / Hussein Malla
БЕЙРУТ, 29 июн - РИА Новости. Министр финансов Ливана Гази Вазги принял отставку генерального директора министерства финансов страны Алана Бивани, сообщает ливанское национальное агентство NNA.
Ранее Бивани сообщил телеканалу "Аль-Джадид", что подает в отставку из-за несогласия с политикой правительства.
"Министр финансов Вазни принял отставку генерального директора минфина Алана Бивани", - пишет агентство.
Бивани проработал на своей должности с 2000 года и входил в рабочую группу от Ливана на переговорах с Международным валютным фондом по стратегии выхода из кризиса.
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