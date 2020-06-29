В штабе Бабарико сообщили об изъятии десяти картин Белгазпромбанка

МИНСК, 29 июн - РИА Новости. Штаб претендента на пост президента Штаб претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико , который на протяжении 20 лет руководил Белгазпромбанком и сейчас находится в СИЗО КГБ, сообщил, что сотрудники департамента финрасследований (ДФР) комитета госконтроля республики изъяли десять картин из корпоративной коллекции банка.

"Сейчас ДФР забирает десять работ из галереи, увозят", - говорится в сообщении штаба в понедельник. Иных подробностей там не приводится.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Сейчас расследование дела поручено КГБ, ДФР осуществляет оперативное сопровождение расследования. Отец и сын Бабарико находятся в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение, но статьи пока не разглашаются.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отметил, что представители Белгазпромбанка начали готовить к вывозу из Белоруссии "мешки денег" и картины из своей корпоративной коллекции, и в Минске нужно было "пресечь эту акцию".

Ранее государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что около 150 картин общей стоимостью примерно 20 миллионов долларов изъято в рамках уголовных дел, связанных с Белгазпромбанком. Галерея "Арт-Беларусь" в Минске, которая является проектом Белгазпромбанка в сфере искусства, вынуждена была снять с экспозиции картины, приобщенные к делу, разместив вместо полотен на стенах пустые рамки и QR-коды. Однако картины продолжали находиться в опечатанном хранилище галереи.