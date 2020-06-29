https://ria.ru/20200629/1573637038.html
В Узбекистане число жертв коронавируса выросло до 23
Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число умерших во время пандемии в стране составило 23, сообщила в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:23
2020-06-29T16:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
узбекистан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, узбекистан, в мире
ТАШКЕНТ, 29 июн - РИА Новости.
Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане
, общее число умерших во время пандемии в стране составило 23, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 8031, скончались 22 пациента, 5329 выздоровели.
"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 58-летняя женщина, жительница Бухарской области ", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, женщина 21 июня была госпитализирована с диагнозом "ишемическая болезнь сердца, дыхательная недостаточность третьей степени", у нее был обнаружен новый тип коронавируса. Пациентка последние восемь лет лечилась от ишемической болезни сердца, стенокардии, артериальной гипертонии и сердечной недостаточности.
"Накануне состояние пациентки резко ухудшилось, она был переведена в отделение интенсивной терапии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.