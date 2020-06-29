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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573636822.html
В ВШЭ рассказали о десятках тысяч жизней, спасенных от COVID-19 в России
Спроектированные Высшей школой экономики модели развития коронавирусной инфекции на территории России показали, что принятые правительством и гражданами усилия... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T19:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, высшая школа экономики (вшэ), общество

В ВШЭ рассказали о десятках тысяч жизней, спасенных от COVID-19 в России

16:20 29.06.2020 (обновлено: 19:37 29.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Спроектированные Высшей школой экономики модели развития коронавирусной инфекции на территории России показали, что принятые правительством и гражданами усилия позволили спасти от нескольких десятков тысяч жизней до нескольких миллионов, говорится в исследовании ВШЭ.

"Реалистичная оценка потенциальных потерь — 80-84 тысячи спасенных жизней (0,06 процента населения). Эта оценка основана на использовании эпидемиологической модели, с учетом изменения поведения людей (SEIR-модель с корректировкой R0 на изменение поведения)", — отмечается в исследовании.

Там уточняется, что "в рамках этого сценария предполагается, что происходит информирование общества со стороны правительства, но власти не осуществляют активных действий по предотвращению развития эпидемии".
Разница между модельной оценкой количества смертей в рамках такого подхода и предполагаемой фактической смертностью (20-25 тысяч человек) представляет собой количество спасенных жизней. Такой подход более реалистично оценивает характеристики современного общества и распространение информации в нем. Таким образом, спасенные жизни — это результат изменения поведения граждан и активные действия властей по ограничению эпидемии.
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Другой сценарий, представленный ВШЭ, предполагает, что "при условии отказа от использования каких-бы то ни было защитных механизмов как со стороны общества, так и властей" "предельное количество дополнительных смертей в период эпидемии могло бы достигнуть 3,79 миллиона человек (2,6 процента населения)".
В институте добавили, что подобный метод расчета потенциальных потерь получил в последнее время распространение в ряде зарубежных стран.
"Однако это максимальная оценка потерь, которая исходит из допущения того, что граждане внезапно утратили способность к самообучению и рациональной обработке информации. Такая оценка представляется завышенной", — предупредили исследователи.
Московская больница имени Виноградова: хроника борьбы с коронавирусом
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
1 из 13

Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.

Пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
2 из 13

К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.

Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
3 из 13

Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.

Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
4 из 13

Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.

Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
5 из 13

Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.

Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
6 из 13

Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.

Врач готовит пациентку к процедуре компьютерной томографии легких в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
7 из 13

Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.

 Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
8 из 13

За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова (справа) и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
9 из 13

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
10 из 13

Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".

Бейдж врача-терапевта городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19, Татьяны Лесных с надписью Я здесь ради Вас !
11 из 13

Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.

Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
12 из 13

В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.

Пациент и медицинские работники в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
13 из 13

На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 13

К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 13

За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
12 из 13

В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 13

На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
"Как показывает исторический опыт, отсутствие эффективных действий и неразвитое здравоохранение в условиях развития эпидемии или других шоков действительно могут приводить к огромным потерям в человеческих жизнях. К примеру, по современным оценкам, эпидемия гриппа 1918-1919 годов привела к смерти примерно 50 миллионов человек во всем мире (около 2,8 процента населения)", — напоминают в ВШЭ.
На 29 июня в России зарегистрировано 641 156 заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровевших — 403 430 человек. Скончались 9166 человек.
Проведено более 19,3 миллиона тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
14600213
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Пятая колонна "ВШЭ" попыталась оправдать своё существование.
29 июня, 16:49
aalnoor1953
630002
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