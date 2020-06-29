В ВШЭ рассказали о десятках тысяч жизней, спасенных от COVID-19 в России

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Спроектированные Высшей школой экономики модели развития Спроектированные Высшей школой экономики модели развития коронавирусной инфекции на территории России показали, что принятые правительством и гражданами усилия позволили спасти от нескольких десятков тысяч жизней до нескольких миллионов, говорится в исследовании ВШЭ

"Реалистичная оценка потенциальных потерь — 80-84 тысячи спасенных жизней (0,06 процента населения). Эта оценка основана на использовании эпидемиологической модели, с учетом изменения поведения людей (SEIR-модель с корректировкой R0 на изменение поведения)", — отмечается в исследовании.

Там уточняется, что "в рамках этого сценария предполагается, что происходит информирование общества со стороны правительства, но власти не осуществляют активных действий по предотвращению развития эпидемии".

Разница между модельной оценкой количества смертей в рамках такого подхода и предполагаемой фактической смертностью (20-25 тысяч человек) представляет собой количество спасенных жизней. Такой подход более реалистично оценивает характеристики современного общества и распространение информации в нем. Таким образом, спасенные жизни — это результат изменения поведения граждан и активные действия властей по ограничению эпидемии.

Другой сценарий, представленный ВШЭ, предполагает, что "при условии отказа от использования каких-бы то ни было защитных механизмов как со стороны общества, так и властей" "предельное количество дополнительных смертей в период эпидемии могло бы достигнуть 3,79 миллиона человек (2,6 процента населения)".

В институте добавили, что подобный метод расчета потенциальных потерь получил в последнее время распространение в ряде зарубежных стран.

"Однако это максимальная оценка потерь, которая исходит из допущения того, что граждане внезапно утратили способность к самообучению и рациональной обработке информации. Такая оценка представляется завышенной", — предупредили исследователи.

"Как показывает исторический опыт, отсутствие эффективных действий и неразвитое здравоохранение в условиях развития эпидемии или других шоков действительно могут приводить к огромным потерям в человеческих жизнях. К примеру, по современным оценкам, эпидемия гриппа 1918-1919 годов привела к смерти примерно 50 миллионов человек во всем мире (около 2,8 процента населения)", — напоминают в ВШЭ.

На 29 июня в России зарегистрировано 641 156 заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровевших — 403 430 человек. Скончались 9166 человек.

Проведено более 19,3 миллиона тестов.