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Мишустин призвал активно поддерживать развитие удаленной занятости
Необходимо принимать активные меры поддержки удаленной занятости, сейчас на "удаленке" в России заняты более двух миллионов человек, заявил председатель... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:19
михаил мишустин
общество
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353
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михаил мишустин, общество

Мишустин призвал активно поддерживать развитие удаленной занятости

16:19 29.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Необходимо принимать активные меры поддержки удаленной занятости, сейчас на "удаленке" в России заняты более двух миллионов человек, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Чтобы реально улучшить положение дел с занятостью, предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства. Я имею в виду, в частности, поддержку удаленной формы занятости. Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает 2 миллиона человек, то есть с 1 апреля выросло почти в 30 раз - эта форма стала удобной для многих категорий работников, в том числе тех, у кого есть ограничения по здоровью или родителей с маленькими детьми", - сказал он в ходе совещания о ситуации на рынке труда.
По его словам, данная форма занятости является перспективной для таких сфер, как информационные технологии и ряда программ высшего и среднего образования.
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