Мишустин призвал активно поддерживать развитие удаленной занятости

"Чтобы реально улучшить положение дел с занятостью, предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства. Я имею в виду, в частности, поддержку удаленной формы занятости. Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает 2 миллиона человек, то есть с 1 апреля выросло почти в 30 раз - эта форма стала удобной для многих категорий работников, в том числе тех, у кого есть ограничения по здоровью или родителей с маленькими детьми", - сказал он в ходе совещания о ситуации на рынке труда.