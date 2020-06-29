Мишустин призвал защищать права работников на удаленке

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Права людей, которые работают в удаленном режиме, должны быть защищены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Важно, чтобы права людей, которые заняты в удаленном режиме, были защищены в соответствии с законом", - сказал он на совещании о ситуации на рынке труда.
Тема защиты прав граждан, работающих на "удаленке", поднималась не раз. В частности, ранее ее обсуждали в "Единой России". Председатель партии Дмитрий Медведев поддерживает идею широкого обсуждения изменений в Трудовой кодекс, и считает, что соответствующий законопроект необходимо принимать быстрее, так как дистанционные формы занятости будут существовать и после окончания пандемии коронавируса.
Глава Минтруда Антон Котяков во время обсуждения поправок в трудовое законодательство заявил, что почти шесть миллионов россиян перешли на удаленную работу в период нерабочих дней.