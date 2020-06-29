Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573636696.html
Мишустин призвал защищать права работников на удаленке
Права людей, которые работают в удаленном режиме, должны быть защищены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:21
антон котяков
михаил мишустин
дмитрий медведев
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_0:59:2867:1672_1400x0_80_0_0_4e19bbd68b7b82cc14b561ff57dcd6cd.jpg
https://ria.ru/20200625/1573466402.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_0:59:2867:1672_1400x0_80_0_0_4e19bbd68b7b82cc14b561ff57dcd6cd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_69:0:2800:2048_1400x0_80_0_0_98c4e29014b9b96ac941586b99df956d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937514_410:0:2458:2048_1400x0_80_0_0_81f5a1d6bdc81bb791758f94c376e3b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон котяков, михаил мишустин, дмитрий медведев, единая россия, общество

Мишустин призвал защищать права работников на удаленке

16:18 29.06.2020 (обновлено: 16:21 29.06.2020)
575
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Права людей, которые работают в удаленном режиме, должны быть защищены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Важно, чтобы права людей, которые заняты в удаленном режиме, были защищены в соответствии с законом", - сказал он на совещании о ситуации на рынке труда.
Тема защиты прав граждан, работающих на "удаленке", поднималась не раз. В частности, ранее ее обсуждали в "Единой России". Председатель партии Дмитрий Медведев поддерживает идею широкого обсуждения изменений в Трудовой кодекс, и считает, что соответствующий законопроект необходимо принимать быстрее, так как дистанционные формы занятости будут существовать и после окончания пандемии коронавируса.
Глава Минтруда Антон Котяков во время обсуждения поправок в трудовое законодательство заявил, что почти шесть миллионов россиян перешли на удаленную работу в период нерабочих дней.
Удаленный режим работы
25 июня, 14:46
В законопроекте об "удаленке" появится норма о производственных травмах
7200614
Обсудить 0
Антон КотяковМихаил МишустинДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Мишустин призвал активно поддерживать развитие удаленной занятости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин отметил необходимость помочь выпускникам в трудоустройстве
Санкт-Петербург
Глобальную космическую конференцию в Петербурге перенесли на 2021 год
Узбекистан
В Узбекистане число жертв коронавируса выросло до 23
Врач скорой помощи
Семь бригад московских врачей вернулись домой из регионов
Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев
В Марий Эл продлили режим повышенной готовности
Экспедиция Поклон кораблям Великой Победы обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе
В Финском заливе нашли немецкие корабли времен Великой Отечественной
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В ВШЭ рассказали о десятках тысяч жизней, спасенных от COVID-19 в России
Томас Вудро Вильсон
Трамп оценил решение Принстона убрать имя Вильсона из названия факультета
Пациента на каталке доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Песков рассказал о планах Путина провести серию военных совещаний
Флаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020
Министр финансов Ливана принял отставку гендиректора ведомства
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал сохранять контроль за ситуацией на рынке труда
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал эффективный метод бросить курить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
05:22Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
05:20Трамп ретвитнул видео с парой, направившей оружие на протестующих
Лента новостейМолния