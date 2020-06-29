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Мишустин отметил необходимость помочь выпускникам в трудоустройстве
На рынок труда выходят порядка полутора миллиона выпускников высших и средних учебных заведений, правительству нужно решить, как помочь молодым ребятам... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:24
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353
60
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навигатор абитуриента, михаил мишустин, образование - общество, общество

Мишустин отметил необходимость помочь выпускникам в трудоустройстве

16:16 29.06.2020 (обновлено: 16:24 29.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. На рынок труда выходят порядка полутора миллиона выпускников высших и средних учебных заведений, правительству нужно решить, как помочь молодым ребятам самореализоваться в непростых условиях конкуренции на рынке труда, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По предварительным оценкам, на рынок труда уже вышли или в самом ближайшем времени выходят более полутора миллионов выпускников высших и средних учебных заведений. Им и в более благоприятной ситуации непросто трудоустроиться, ведь работодатели больше ценят опыт и профессиональные навыки, чем свежий диплом. А сейчас конкуренция на рынке труда стала еще более жесткой. Надо нам подумать, чем мы должны помочь молодым ребятам, чтобы они смогли самореализоваться и успешно применить полученные ими знания", - сказал Мишустин на совещании о ситуации на рынке труда.
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