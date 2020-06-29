Сертификацию самолета МС-21 отложили на середину 2021 года

"Кроме того, в испытаниях с двигателем ПД-14 будет задействован первый опытный самолет МС-21-300. После завершения его участия в основной сертификационной программе лайнера самолет будет ремоторизирован. Завершение летных испытаний МС-21 с двигателем ПД-14 запланировано на II квартал 2022 года", - добавил он.