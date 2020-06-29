Сертификацию самолета МС-21 отложили на середину 2021 года

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российская сертификация самолета МС-21 отложена на середину 2021 года, первые поставки планируются в конце 2021 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Ранее российская сертификация планировалась на 2020 год.
"Во время пандемии доступ иностранным специалистам в Россию фактически закрыт. Затруднено было передвижение по стране и российских участников кооперации. Поэтому у нас сейчас получение российского сертификата типа ожидается около середины 2021 года. И годом позже – европейского. В таком случае первый коммерческий самолет сможем отгрузить эксплуатанту в конце 2021 года", - сказал Мантуров в интервью газете "Ведомости".
Министр также отметил, что предназначенный для этого самолета двигатель ПД-14 уже имеет российский сертификат типа. Валидация сертификата в Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA) запланирована на конец 2022 года.
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"В программе летных испытаний будут задействованы два самолета. Один из них сейчас строится на Иркутском авиационном заводе. Планер самолета собран, идет монтаж систем. Двигатели ПД-14 на завод поставлены. Передача на летные испытания запланирована на IV квартал этого года", - сказал Мантуров.
"Кроме того, в испытаниях с двигателем ПД-14 будет задействован первый опытный самолет МС-21-300. После завершения его участия в основной сертификационной программе лайнера самолет будет ремоторизирован. Завершение летных испытаний МС-21 с двигателем ПД-14 запланировано на II квартал 2022 года", - добавил он.
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