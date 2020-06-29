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В Ростове-на-Дону экстренно сел Airbus A320 из-за отказа двигателя
Самолет Airbus A320 совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за отказа двигателя, Южная транспортная прокуратура организовала проверку,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:10
s7 airlines
москва
ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
s7 airlines, москва, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону экстренно сел Airbus A320 из-за отказа двигателя

16:10 29.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн - РИА Новости. Самолет Airbus A320 совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за отказа двигателя, Южная транспортная прокуратура организовала проверку, сообщает ведомство.
По предварительным данным, 29 июня самолет Airbus A320 авиакомпании S7, выполнявший рейс Москва – Ростов-на-Дону, экстренно приземлился в аэропорту "Платов" из-за отказа левого двигателя. В результате инцидента пострадавших нет.
"Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов в связи с экстренной посадкой самолета в международном аэропорту "Платов", - говорится в сообщении.
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S7 AirlinesМоскваРостов-на-ДонуПроисшествия
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