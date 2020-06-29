https://ria.ru/20200629/1573636015.html
В Ростове-на-Дону экстренно сел Airbus A320 из-за отказа двигателя
Самолет Airbus A320 совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за отказа двигателя, Южная транспортная прокуратура организовала проверку,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:10
2020-06-29T16:10
s7 airlines
москва
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
москва
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:0:1352:1013_1400x0_80_0_0_b456b7d826174589f1e9a1849acd1a2d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_258:0:1271:1013_1400x0_80_0_0_f76a387b6250aad54402c18622de309c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
s7 airlines, москва, ростов-на-дону, происшествия