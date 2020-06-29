Австрийский эксперт оценил организацию голосования по поправкам в Москве

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано хорошо и прозрачно, пока на участках в Москве немного людей, сообщил РИА Новости вице-председатель JG Favoriten Давид Кайнрат, один из зарубежных экспертов, следящих за ходом голосования в столице.

"Мы прибыли в Москву вчера вечером, и сегодня мы уже посетили три избирательных участка в различных районах города. Процесс проходил штатно, все организовано хорошо и прозрачно. Все урны были опечатаны с официальными печатями. Все представители участков были на месте", - сказал собеседник агентства.

При этом он добавил, что на участках было мало участников голосования. "Ожидается, что многие придут только 1 июля. У нас пока была возможность понаблюдать лишь за одним избирателем в процессе голосования, все проходило по правилам", - уточнил эксперт.

Он также пояснил, что в планах группы экспертов из различных стран посетить в сопровождении переводчика еще 3-5 избирательных участка в течение дня, в зависимости от загруженности дорог. Эксперты останутся до окончания голосования – 1 июля, они также планируют присутствовать при подсчете результатов голосования, уточнил собеседник агентства.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.