Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573635988.html
Австрийский эксперт оценил организацию голосования по поправкам в Москве
Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано хорошо и прозрачно, пока на участках в Москве немного людей, сообщил РИА Новости вице-председатель JG... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:23
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573513328_0:213:3072:1940_1400x0_80_0_0_fcf7f0a46fc3a47e499950221bde68a1.jpg
https://ria.ru/20200629/1573635233.html
https://ria.ru/20200629/1573629591.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573513328_0:213:3072:1940_1400x0_80_0_0_fcf7f0a46fc3a47e499950221bde68a1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573513328_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_2db90a9c164b40bccdbcec8c1bb5811a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573513328_699:0:2747:2048_1400x0_80_0_0_c042615d18248a7fe50470dbc903e9d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, владимир путин, москва, в мире

Австрийский эксперт оценил организацию голосования по поправкам в Москве

16:09 29.06.2020 (обновлено: 16:23 29.06.2020)
494
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию РФ организовано хорошо и прозрачно, пока на участках в Москве немного людей, сообщил РИА Новости вице-председатель JG Favoriten Давид Кайнрат, один из зарубежных экспертов, следящих за ходом голосования в столице.
"Мы прибыли в Москву вчера вечером, и сегодня мы уже посетили три избирательных участка в различных районах города. Процесс проходил штатно, все организовано хорошо и прозрачно. Все урны были опечатаны с официальными печатями. Все представители участков были на месте", - сказал собеседник агентства.
Избирательный участок
Вчера, 15:59Голосование по поправкам в Конституцию
Финский эксперт оценил проведение в России голосования по поправкам
При этом он добавил, что на участках было мало участников голосования. "Ожидается, что многие придут только 1 июля. У нас пока была возможность понаблюдать лишь за одним избирателем в процессе голосования, все проходило по правилам", - уточнил эксперт.
Он также пояснил, что в планах группы экспертов из различных стран посетить в сопровождении переводчика еще 3-5 избирательных участка в течение дня, в зависимости от загруженности дорог. Эксперты останутся до окончания голосования – 1 июля, они также планируют присутствовать при подсчете результатов голосования, уточнил собеседник агентства.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Вчера, 15:00Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК оценили вероятность замены традиционного голосования электронным
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Международное наблюдение на голосовании по поправкам в конституцию не предусмотрено законодательством, заявили ранее в ЦИК. Зарубежные депутаты, журналисты, учёные могут присутствовать на голосовании как эксперты.
16400012
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМоскваВ мире
Рекомендуем
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
Избирательный участок
Финский эксперт оценил проведение в России голосования по поправкам
Полицейский
Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "хирурга" из Сирии
Анастасия Волочкова
Дело против Волочковой о нарушении карантина поступило в суд
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
В ОБСЕ отметили ксенофобскую предвыборную риторику Дуды
Мужчина сидит за компьютером
В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
Пассажирский самолет в небе
В Ростове-на-Дону экстренно сел Airbus A320 из-за отказа двигателя
Филарет Денисенко после заседания Синода Православной церкви Украины
Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
Пляж в Москве
Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Сертификацию самолета МС-21 отложили на середину 2021 года
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
В ОП рассказали о фейках о голосовании по поправкам в Конституцию
Экспедиция Поклон кораблям Великой Победы обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе
В Финском заливе нашли немецкие корабли времен Великой Отечественной
Томас Вудро Вильсон
Трамп оценил решение Принстона убрать имя Вильсона из названия факультета
Работа нефтяных станков-качалок
СМИ сообщили о планах Китая создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
05:22Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
05:20Трамп ретвитнул видео с парой, направившей оружие на протестующих
Лента новостейМолния