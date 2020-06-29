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Мишустин призвал сохранять контроль за ситуацией на рынке труда
Надо сохранять контроль за ситуацией на рынке труда, чтобы при необходимости принимать оперативные решения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:09
михаил мишустин
экономика
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353
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60
михаил мишустин, экономика

Мишустин призвал сохранять контроль за ситуацией на рынке труда

16:09 29.06.2020
203
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Надо сохранять контроль за ситуацией на рынке труда, чтобы при необходимости принимать оперативные решения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросу ситуации на рынке труда.
"Крайне важно сохранять постоянный контроль над ситуацией, а если потребуется - оперативно реагировать, чтобы не оставить людей без поддержки, будь то наемные работники или предприниматели - неважно", - сказал он.
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Михаил МишустинЭкономика
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