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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200629/1573635908.html
В Липецкой области восстановят историческое здание, которому 150 лет
Порядка 12 миллионов рублей выделили власти Липецкой области на ремонт исторического здания в городе Задонске, в котором в разное время располагались лазареты,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:07
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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игорь артамонов, липецкая область

В Липецкой области восстановят историческое здание, которому 150 лет

16:07 29.06.2020
12
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Порядка 12 миллионов рублей выделили власти Липецкой области на ремонт исторического здания в городе Задонске, в котором в разное время располагались лазареты, женская гимназия, общеобразовательная школа, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, зданию почти 150 лет. В начале XX века там располагалась женская гимназия, в Первую мировую войну - лазарет, в Великую Отечественную - госпиталь для командного состава и военная комендатура. С 1957 года там располагалась общеобразовательная школа №2, которая недавно она переехала в новое здание. 
После реконструкции в здании откроют школу искусств.
Артамонов отметил, что сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений, меняют планировку, реставрируют исторические элементы, потом перейдут к благоустройству территории вокруг. Самобытность здания сохранят. Актовый зал будет выглядеть в стиле начала XIX века. Оставят и чугунную лестницу. На цокольном этаже сделают зону отдыха, кафетерий. На первом этаже и выше разместятся учебные классы. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья обустроят пандусы, санузлы, кабинет для индивидуальных занятий.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
23 июня, 13:25Липецкая область
Сквер Победы открыли в липецком селе
Работы планируют завершить к началу учебного года.
"Бережное отношение к историческому и культурному наследию позволяет сохранить вековые традиции русского народа. Необходимо беречь уникальные памятники природы и архитектуры для будущих поколений", — сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
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