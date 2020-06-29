https://ria.ru/20200629/1573635908.html
В Липецкой области восстановят историческое здание, которому 150 лет
Порядка 12 миллионов рублей выделили власти Липецкой области на ремонт исторического здания в городе Задонске, в котором в разное время располагались лазареты,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:07
2020-06-29T16:07
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 29 июн — РИА Новости.
Порядка 12 миллионов рублей выделили власти Липецкой области
на ремонт исторического здания в городе Задонске, в котором в разное время располагались лазареты, женская гимназия, общеобразовательная школа, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, зданию почти 150 лет. В начале XX века там располагалась женская гимназия, в Первую мировую войну - лазарет, в Великую Отечественную - госпиталь для командного состава и военная комендатура. С 1957 года там располагалась общеобразовательная школа №2, которая недавно она переехала в новое здание.
После реконструкции в здании откроют школу искусств.
Артамонов отметил, что сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений, меняют планировку, реставрируют исторические элементы, потом перейдут к благоустройству территории вокруг. Самобытность здания сохранят. Актовый зал будет выглядеть в стиле начала XIX века. Оставят и чугунную лестницу. На цокольном этаже сделают зону отдыха, кафетерий. На первом этаже и выше разместятся учебные классы. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья обустроят пандусы, санузлы, кабинет для индивидуальных занятий.
Работы планируют завершить к началу учебного года.
"Бережное отношение к историческому и культурному наследию позволяет сохранить вековые традиции русского народа. Необходимо беречь уникальные памятники природы и архитектуры для будущих поколений", — сказал Артамонов.