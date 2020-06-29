В Липецкой области восстановят историческое здание, которому 150 лет

ЛИПЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Порядка 12 миллионов рублей выделили власти Порядка 12 миллионов рублей выделили власти Липецкой области на ремонт исторического здания в городе Задонске, в котором в разное время располагались лазареты, женская гимназия, общеобразовательная школа, сообщил глава региона Игорь Артамонов

По его словам, зданию почти 150 лет. В начале XX века там располагалась женская гимназия, в Первую мировую войну - лазарет, в Великую Отечественную - госпиталь для командного состава и военная комендатура. С 1957 года там располагалась общеобразовательная школа №2, которая недавно она переехала в новое здание.

После реконструкции в здании откроют школу искусств.

Артамонов отметил, что сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений, меняют планировку, реставрируют исторические элементы, потом перейдут к благоустройству территории вокруг. Самобытность здания сохранят. Актовый зал будет выглядеть в стиле начала XIX века. Оставят и чугунную лестницу. На цокольном этаже сделают зону отдыха, кафетерий. На первом этаже и выше разместятся учебные классы. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья обустроят пандусы, санузлы, кабинет для индивидуальных занятий.

Работы планируют завершить к началу учебного года.