Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "хирурга" из Сирии

ЯКУТСК, 29 июн – РИА Новости. Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "военного хирурга" из Сирии, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
Заявление в полицию написала 53-летняя жительница города Мирный Якутии. Женщина лишилась крупной суммы денег, познакомившись в интернете с иностранцем.
26 июня, 15:59В Туле задержали брачного афериста из Африки
Как отметили в МВД, на страницу потерпевшей в Instagram написал некий "Дэвид Ричард Ларри". Мужчина сказал, что работает военным хирургом и по контракту служит в Сирии. Позже романтическая переписка продолжилась посредством мессенджера WhatsApp. Через нескольких дней виртуальный ухажер поделился "хорошей новостью" - якобы его премировали крупной суммой денег. Он сказал, что хочет отправить ей крупную сумму посылкой для сохранности, так как планирует переехать жить в Россию, жениться на ней и построить на эти деньги больницу.
Аферист попросил домашний адрес и электронную почту женщины. Некоторое время спустя на электронную почту потерпевшей пришло письмо якобы от транспортной компании о том, что ей необходимо оплатить доставку в размере 157 000 рублей. В тот же день женщина оформила кредит и отправила денежные средства на указанный в письме счет. Затем она вновь получила уведомление, в котором транспортная компания просила оплатить оформление сертификата. Заявительница опять взяла кредит и через банковскую кассу перевела 456 000 рублей.
"Позже, чтобы получить заветную посылку с крупной суммой денег, потерпевшая сделала еще несколько переводов. В общей сумме дистанционный аферист выманил у неё 2 613 000 рублей. По словам женщины, "военный хирург" всё время был на связи и обещал, что все расходы и долги оплатит по приезду в Россию", - рассказали в пресс-службе.