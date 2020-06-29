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Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "хирурга" из Сирии
Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "военного хирурга" из Сирии, сообщает пресс-служба МВД России по региону. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:06
республика саха (якутия)
whatsapp inc.
сирия
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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республика саха (якутия), whatsapp inc., сирия, происшествия

Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "хирурга" из Сирии

16:06 29.06.2020
1050
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ЯКУТСК, 29 июн – РИА Новости. Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "военного хирурга" из Сирии, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
Заявление в полицию написала 53-летняя жительница города Мирный Якутии. Женщина лишилась крупной суммы денег, познакомившись в интернете с иностранцем.
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Как отметили в МВД, на страницу потерпевшей в Instagram написал некий "Дэвид Ричард Ларри". Мужчина сказал, что работает военным хирургом и по контракту служит в Сирии. Позже романтическая переписка продолжилась посредством мессенджера WhatsApp. Через нескольких дней виртуальный ухажер поделился "хорошей новостью" - якобы его премировали крупной суммой денег. Он сказал, что хочет отправить ей крупную сумму посылкой для сохранности, так как планирует переехать жить в Россию, жениться на ней и построить на эти деньги больницу.
Аферист попросил домашний адрес и электронную почту женщины. Некоторое время спустя на электронную почту потерпевшей пришло письмо якобы от транспортной компании о том, что ей необходимо оплатить доставку в размере 157 000 рублей. В тот же день женщина оформила кредит и отправила денежные средства на указанный в письме счет. Затем она вновь получила уведомление, в котором транспортная компания просила оплатить оформление сертификата. Заявительница опять взяла кредит и через банковскую кассу перевела 456 000 рублей.
"Позже, чтобы получить заветную посылку с крупной суммой денег, потерпевшая сделала еще несколько переводов. В общей сумме дистанционный аферист выманил у неё 2 613 000 рублей. По словам женщины, "военный хирург" всё время был на связи и обещал, что все расходы и долги оплатит по приезду в Россию", - рассказали в пресс-службе.
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Республика Саха (Якутия)WhatsApp Inc.СирияПроисшествия
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