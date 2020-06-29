Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "хирурга" из Сирии

Аферист попросил домашний адрес и электронную почту женщины. Некоторое время спустя на электронную почту потерпевшей пришло письмо якобы от транспортной компании о том, что ей необходимо оплатить доставку в размере 157 000 рублей. В тот же день женщина оформила кредит и отправила денежные средства на указанный в письме счет. Затем она вновь получила уведомление, в котором транспортная компания просила оплатить оформление сертификата. Заявительница опять взяла кредит и через банковскую кассу перевела 456 000 рублей.