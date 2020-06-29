Суд оставил красноярского бизнесмена Быкова под арестом

"Только что Железнодорожный районный суд продлил меру пресечения Анатолию Быкову до 3 октября включительно", - сказала собеседница агентства.

Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля.