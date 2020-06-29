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Суд оставил красноярского бизнесмена Быкова под арестом
Суд в Красноярске оставил под арестом до 3 октября бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:06
задержание анатолия быкова
анатолий быков
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красноярский край
красноярск
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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Суд оставил красноярского бизнесмена Быкова под арестом

16:06 29.06.2020
494
© СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
© СК РФ
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. Суд в Красноярске оставил под арестом до 3 октября бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства, сообщила РИА Новости официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.
"Только что Железнодорожный районный суд продлил меру пресечения Анатолию Быкову до 3 октября включительно", - сказала собеседница агентства.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 года условно.
Бизнесмен Анатолий Быков
15 мая, 07:34
Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова
1100112
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Задержание Анатолия БыковаАнатолий БыковКрасноярский алюминиевый заводКрасноярский краевой судКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
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