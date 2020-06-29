Суд оставил красноярского бизнесмена Быкова под арестом

КРАСНОЯРСК, 29 июн - РИА Новости. Суд в Красноярске оставил под арестом до 3 октября бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства, сообщила РИА Новости официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.
"Только что Железнодорожный районный суд продлил меру пресечения Анатолию Быкову до 3 октября включительно", - сказала собеседница агентства.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 года условно.