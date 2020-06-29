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Центр Хруничева производит ракеты "Ангара" себе в убыток, заявил эксперт
Космический центр имени Хруничева производит ракеты "Ангара-А5" себе в убыток, следует из обнародованной "Роскосмосом" информации, заявил РИА Новости эксперт в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:05
вадим лукашевич
илон маск
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космос - риа наука
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вадим лукашевич , илон маск, главкосмос, космос - риа наука, ангара (ракета), наса, spacex, дмитрий рогозин, москва

Центр Хруничева производит ракеты "Ангара" себе в убыток, заявил эксперт

16:05 29.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракет "Ангара" на стенде государственной корпорации "Роскосмос"
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Космический центр имени Хруничева производит ракеты "Ангара-А5" себе в убыток, следует из обнародованной "Роскосмосом" информации, заявил РИА Новости эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
Ранее из финансового отчета Центра Хруничева стало известно, что себестоимость изготовления ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет 7 миллиардов рублей. При этом Минобороны ракеты для продолжения летных испытаний проданы по цене менее 5 миллиардов рублей за одну ракету, сообщил, комментируя финансовый отчет дочернего предприятия, "Роскосмос".
"Роскосмос" всегда ругает Илона Маска, что он продает Пентагону услуги по другой цене, чем предлагает их на рынке. Здесь (в ситуации с "Ангарой" - ред.) покупка ниже себестоимости. А два миллиарда куда идут? Эту сумму нужно либо на кого-то переложить, либо списать в убытки. Значит, предприятие сознательно идет к убыткам", - сказал Лукашевич.
Макеты ракетоносителей Ангара-А5 на стенде Роскосмоса
Вчера, 11:08РИА Наука
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Он предположил, что за убытки потом предприятию приходится продавать свою землю в Москве, проводить программу финансового оздоровления. "Мы что, продажей земли под центром Хруничева спонсируем производство ракет?" - заметил Лукашевич.
Ранее российская компания "Главкосмос пусковые услуги" (входит в сферу "Роскосмоса"), которая непосредственно конкурирует со SpaceX на рынке пусковых услуг, заявила, что у американской фирмы Илона Маска дешевые многоразовые ракеты, так как их реальную полную стоимость изначально оплачивает НАСА или минобороны США. Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что SpaceX продает свои услуги Пентагону дороже в 1,5-4 раза дороже, чем в среднем по рынку.
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
Вчера, 10:02РИА Наука
Эксперт прокомментировал высокую цену ракеты "Ангара"
61051165
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Вадим ЛукашевичИлон МаскГлавкосмосКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)НАСАSpaceXДмитрий РогозинМосква
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