Центр Хруничева производит ракеты "Ангара" себе в убыток, заявил эксперт

Ранее из финансового отчета Центра Хруничева стало известно, что себестоимость изготовления ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет 7 миллиардов рублей. При этом Минобороны ракеты для продолжения летных испытаний проданы по цене менее 5 миллиардов рублей за одну ракету, сообщил, комментируя финансовый отчет дочернего предприятия, "Роскосмос".