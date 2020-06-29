Дело против Волочковой о нарушении карантина поступило в суд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Балерина Балерина Анастасия Волочкова и ее спутник, посетившие Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области , привлекаются к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ, дела поступили в суд, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

Волочкова разместила фотографии из Серафимо-Дивеевского монастыря на своей странице в Instagram в минувшее воскресенье. В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что "закон един для всех" и сообщил, что, как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям карантина выписаны штрафы. Позже в группе "Типичный Нижний" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео общения балерины с представителями местной администрации и сотрудниками полиции. Волочкова обещает "своим именем урегулировать этот процесс".

"В Дивеевский районный суд поступили дела об административных правонарушениях, совершенных балериной и ее спутником. Как следует из показаний мужчины, в закрытое на карантин село Дивеево они попали обходным путем "полями", хотели посетить монастырь и проехать по святым местам, "им это удалось". Перед отъездом они решили посетить магазин "Продукты", где на них и были составлены протоколы об административных правонарушениях", - рассказал агентству Лазарев.

Он добавил, что Волочкова и ее спутник привлекаются к административной ответственности по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях: балерина - по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), ее спутник - по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

"Согласно КОАП, Волочковой грозит штраф от 1 тысячи рублей, сопровождавшему ее человеку - от 15 тысяч", - сказал Лазарев. Он также отметил, что дата рассмотрения дел еще не назначена.

Ранее сообщалось, что в середине апреля коронавирус был обнаружен у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора , находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. По данным регионального оперштаба, в Дивеево зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.

Серафимо-Дивеевский монастырь - православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.