Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573635733.html
Дело против Волочковой о нарушении карантина поступило в суд
Балерина Анастасия Волочкова и ее спутник, посетившие Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
глеб никитин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анастасия волочкова
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/144239/49/1442394901_0:0:3016:1696_1400x0_80_0_0_e67a5b4aa96c28d2878aa46cf8fd73bb.jpg
https://ria.ru/20200315/1568619743.html
https://ria.ru/20200217/1564876134.html
https://ria.ru/20191007/1559495325.html
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/144239/49/1442394901_0:0:3016:1696_1400x0_80_0_0_e67a5b4aa96c28d2878aa46cf8fd73bb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/144239/49/1442394901_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_7ccfbee4ceeb9a200c3c222152614107.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/144239/49/1442394901_207:0:2255:2048_1400x0_80_0_0_19ed1f9e115c4f8120df98b7b5fa12d3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, глеб никитин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анастасия волочкова, нижегородская область, происшествия

Дело против Волочковой о нарушении карантина поступило в суд

16:05 29.06.2020
647
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Анастасия Волочкова. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова и ее спутник, посетившие Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, привлекаются к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ, дела поступили в суд, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.
Волочкова разместила фотографии из Серафимо-Дивеевского монастыря на своей странице в Instagram в минувшее воскресенье. В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что "закон един для всех" и сообщил, что, как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям карантина выписаны штрафы. Позже в группе "Типичный Нижний" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео общения балерины с представителями местной администрации и сотрудниками полиции. Волочкова обещает "своим именем урегулировать этот процесс".
Шоу с сухим льдом на вечеринке Анастасии Волочковой
15 марта, 05:41
В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
"В Дивеевский районный суд поступили дела об административных правонарушениях, совершенных балериной и ее спутником. Как следует из показаний мужчины, в закрытое на карантин село Дивеево они попали обходным путем "полями", хотели посетить монастырь и проехать по святым местам, "им это удалось". Перед отъездом они решили посетить магазин "Продукты", где на них и были составлены протоколы об административных правонарушениях", - рассказал агентству Лазарев.
Он добавил, что Волочкова и ее спутник привлекаются к административной ответственности по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях: балерина - по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), ее спутник - по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
17 февраля, 15:08Культура
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
"Согласно КОАП, Волочковой грозит штраф от 1 тысячи рублей, сопровождавшему ее человеку - от 15 тысяч", - сказал Лазарев. Он также отметил, что дата рассмотрения дел еще не назначена.
Ранее сообщалось, что в середине апреля коронавирус был обнаружен у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь, по решению Роспотребнадзора, находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. По данным регионального оперштаба, в Дивеево зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.
Серафимо-Дивеевский монастырь - православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Телеведущая Дана Борисова
7 октября 2019, 04:50
Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
2702011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГлеб НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анастасия ВолочковаНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский
Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "хирурга" из Сирии
Пляж в Москве
Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Калининграде будут судить мужчину, пытавшегося сжечь экс-супругу
Пассажирский самолет в небе
В Ростове-на-Дону экстренно сел Airbus A320 из-за отказа двигателя
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
Суд оставил красноярского бизнесмена Быкова под арестом
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
Криминалист у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Жителю Якутска грозит пожизненный срок за убийство четырех членов семьи
Филарет Денисенко после заседания Синода Православной церкви Украины
Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
Мужчина сидит за компьютером
В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае
Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Работа информационного центра ЦИК России
Австрийский эксперт оценил организацию голосования по поправкам в Москве
Мороженое в рожке
Суд подтвердил отказ производителю мороженого в иске к Первому каналу
Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос
Центр Хруничева производит ракеты "Ангара" себе в убыток, заявил эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
05:22Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
05:20Трамп ретвитнул видео с парой, направившей оружие на протестующих
Лента новостейМолния