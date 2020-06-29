Университет Пекина и МГУ создали Китайско-российский математический центр

МОСКВА, 29 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В воскресенье открылся Китайско-российский математический центр. Церемония открытия прошла в формате видеосвязи. . В воскресенье открылся Китайско-российский математический центр. Церемония открытия прошла в формате видеосвязи.

Этот центр создан совместно высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами двух стран во главе с Пекинским университетом и Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова. В центре будет учрежден ученый совет, в состав которого войдут члены Академии наук Китая и России в области математики. Этот центр станет платформой для проведения международных научных исследований и подготовки кадров.

Для успешной работы Китайско-российского математического центра, Пекинский университет предоставил помещение площадью 3000 квадратных метров. Кроме этого, Пекинский университет окажет поддержку в формировании штата сотрудников, в решении административных вопросов и финансировании.