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Университет Пекина и МГУ создали Китайско-российский математический центр
В воскресенье открылся Китайско-российский математический центр. Церемония открытия прошла в формате видеосвязи. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:30
2020-06-29T16:30
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МОСКВА, 29 июн - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В воскресенье открылся Китайско-российский математический центр. Церемония открытия прошла в формате видеосвязи.
Этот центр создан совместно высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами двух стран во главе с Пекинским университетом и Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова. В центре будет учрежден ученый совет, в состав которого войдут члены Академии наук Китая и России в области математики. Этот центр станет платформой для проведения международных научных исследований и подготовки кадров.
Для успешной работы Китайско-российского математического центра, Пекинский университет предоставил помещение площадью 3000 квадратных метров. Кроме этого, Пекинский университет окажет поддержку в формировании штата сотрудников, в решении административных вопросов и финансировании.
Центр будет приглашать российских ученых в Китай для проведения лекций и семинаров, поощрять китайских ученых в их поездках в Россию для проведения обмена опытом по вопросам науки и преподавания. Центр будет оказывать содействие китайским выпускникам вузов в продолжении учебы в России.