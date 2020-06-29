Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20200629/1573635413.html
В Калининграде будут судить мужчину, пытавшегося сжечь экс-супругу
Житель Калининграда, который облил свою бывшую жену бензином и пытался сжечь, предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство с особой жестокостью,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:13
следственный комитет россии (ск рф)
калининград
происшествия
республика татарстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://ria.ru/20200420/1570291009.html
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:1124:843_1400x0_80_0_0_f88b1ebb55811caebac29b23027097e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:844:843_1400x0_80_0_0_2618f3325284d5517b5ea629bed77dee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), калининград, происшествия

В Калининграде будут судить мужчину, пытавшегося сжечь экс-супругу

16:01 29.06.2020 (обновлено: 16:13 29.06.2020)
459
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости. Житель Калининграда, который облил свою бывшую жену бензином и пытался сжечь, предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство с особой жестокостью, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
По версии следствия, в феврале этого года обвиняемый облил бензином и поджег бывшую жену, с которой жил в одной квартире. Женщина смогла самостоятельно сбить пламя, позвала соседей, которые позвонили в экстренные службы и вызвали медиков. Потерпевшая осталась жива, ее госпитализировали с тяжелыми ожогами. Позднее судебно-медицинская экспертиза установила, что ее здоровью был причинен тяжкий вред.
"Следственным отделом по Центральному району города Калининграда регионального управления СК завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя областного центра. Мужчина подозревается покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд", - сказала Гацко.
Она отметила, что на стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал, сказав, что пошел на преступление из ревности. По уголовному делу получены заключения судебных экспертиз, включая химическую, пожарно-техническую, судебно-медицинскую и психиатрическую.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
20 апреля, 11:58
На Ямале мужчина облил сестру бензином и закурил рядом сигарету
000011
Обсудить 0
Республика ТатарстанСледственный комитет России (СК РФ)КалининградПроисшествия
Рекомендуем
Криминалист у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Жителю Якутска грозит пожизненный срок за убийство четырех членов семьи
Анастасия Волочкова
Дело против Волочковой о нарушении карантина поступило в суд
Полицейский
Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "хирурга" из Сирии
Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Нина Масляева
Прокурор попросил освободить от наказания экс-бухгалтера "Седьмой студии"
Мужчина сидит за компьютером
В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
Судебный молоток
Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
Суд оставил красноярского бизнесмена Быкова под арестом
Пассажирский самолет в небе
В Ростове-на-Дону экстренно сел Airbus A320 из-за отказа двигателя
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Яичница с сосисками
В Петербурге завели дело из-за непристойной рекламы кафе
Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
Спасенный жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыва
Табличка у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Епархия изучает данные о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
05:22Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
05:20Трамп ретвитнул видео с парой, направившей оружие на протестующих
Лента новостейМолния