https://ria.ru/20200629/1573635413.html
В Калининграде будут судить мужчину, пытавшегося сжечь экс-супругу
Житель Калининграда, который облил свою бывшую жену бензином и пытался сжечь, предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство с особой жестокостью,... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:01
2020-06-29T16:13
следственный комитет россии (ск рф)
калининград
происшествия
республика татарстан
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калининград
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), калининград, происшествия
КАЛИНИНГРАД, 29 июн - РИА Новости.
Житель Калининграда
, который облил свою бывшую жену бензином и пытался сжечь, предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство с особой жестокостью, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК
России по Калининградской области Наталья Гацко.
По версии следствия, в феврале этого года обвиняемый облил бензином и поджег бывшую жену, с которой жил в одной квартире. Женщина смогла самостоятельно сбить пламя, позвала соседей, которые позвонили в экстренные службы и вызвали медиков. Потерпевшая осталась жива, ее госпитализировали с тяжелыми ожогами. Позднее судебно-медицинская экспертиза установила, что ее здоровью был причинен тяжкий вред.
"Следственным отделом по Центральному району города Калининграда регионального управления СК завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя областного центра. Мужчина подозревается покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд", - сказала Гацко.
Она отметила, что на стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал, сказав, что пошел на преступление из ревности. По уголовному делу получены заключения судебных экспертиз, включая химическую, пожарно-техническую, судебно-медицинскую и психиатрическую.