В Калининграде будут судить мужчину, пытавшегося сжечь экс-супругу

По версии следствия, в феврале этого года обвиняемый облил бензином и поджег бывшую жену, с которой жил в одной квартире. Женщина смогла самостоятельно сбить пламя, позвала соседей, которые позвонили в экстренные службы и вызвали медиков. Потерпевшая осталась жива, ее госпитализировали с тяжелыми ожогами. Позднее судебно-медицинская экспертиза установила, что ее здоровью был причинен тяжкий вред.