Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае

"Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, конечно же, возможна. Связано это будет с тем, что постепенно открываются ряд предприятий, которые до этого были закрыты, где увеличивается число контактов. Также это может быть связано с тем, что если начнется учебный год с 1 сентября, конечно, у нас будут организованы детские коллективы. Если начнут работать детские садики и так далее", - сказала она журналистам.