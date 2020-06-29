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Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае
Замглавы алтайского управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина не исключила второй волны коронавируса в регионе. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
алтайский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край

Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае

16:01 29.06.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
БАРНАУЛ, 29 июн - РИА Новости. Замглавы алтайского управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина не исключила второй волны коронавируса в регионе.
"Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, конечно же, возможна. Связано это будет с тем, что постепенно открываются ряд предприятий, которые до этого были закрыты, где увеличивается число контактов. Также это может быть связано с тем, что если начнется учебный год с 1 сентября, конечно, у нас будут организованы детские коллективы. Если начнут работать детские садики и так далее", - сказала она журналистам.
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За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 78 новых инфицированных коронавирусом, выздоровели 28 пациентов, один скончался. Всего в регионе 3909 инфицированных, выписаны по выздоровлению 2754, 72 человека скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Алтайский край
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